聽新聞
0:00 / 0:00

微軟墨國布建AI 三年加碼416億建設基建 台鏈迎大單

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
美聯社
美聯社

微軟執行長納德拉24日表示，未來三年將額外投資墨西哥13億美元（約新台幣416億元），擴大當地AI基礎建設量能。微軟大手筆加碼墨西哥AI投資，換算未來三年每年將新增近140億元訂單，鴻海（2317）、緯穎、廣達等相關協力廠迎來新大單。

納德拉24日在墨西哥城出席活動時表示，希望為墨國提供更多AI與雲端資料中心相關基礎建設，除硬體投資外，還包括AI國家技能計畫等。

納德拉表示，微軟正在進入AI的新時代，將為包括墨西哥在內的每個產業與國家，創造具包容性的經濟成長和機會，微軟投資墨西哥AI基礎設施與國家技能計畫，將有助確保墨西哥人們與企業感受到AI帶來的深度轉型，進一步解決社會問題、提高生產力與競爭力。

微軟加碼墨國AI投資 圖／經濟日報提供
微軟加碼墨國AI投資 圖／經濟日報提供

微軟擴大投資墨西哥AI基礎建設，具備就近供貨能量的台廠供應鏈，將成大贏家。從微軟AI伺服器供應鏈出貨比重來看，主力代工廠為鴻海、廣達、緯穎等，其中，微軟是緯穎第二大客戶、營收占比約三成。

微軟為全球第二大雲端服務商，據市調機構Statista統計，微軟去年第4季在全球雲端服務供應商中的市占率為24%，僅次於亞馬遜AWS的31%，並遠高於老三Google（市占率約11%）。

綜觀今年四大美系雲端服務供應商資本支出，以微軟規模最龐大、資本支出總金額達722億美元，為近五年來新高，其中投入伺服器及基礎建設的比重各五成，微軟並透露，將新投入的資料中心視為長期資產，也顯示微軟看準未來AI前景、並預期帶來可觀的潛在商機。

微軟Copilot服務推出一年半以來，漢威聯合國際（Honeywell）、Vodafone等大型企業陸續採用。而微軟日前釋出第二波Copilot應用服務更新的同時，也公布最近一季Copilot客戶數，較上季大幅成長超過60%，擁有逾一萬個使用者的客戶數量更是翻倍成長。

業界人士看好，微軟將旗下Office軟體系列整合OpenAI的AI模型，為自家Copilot AI應用成功做出市場區隔，並塑造產品差異化，成為一大競爭優勢。

AI 墨西哥 微軟

延伸閱讀

大世科攜手微軟 創造生成式AI客服新體驗

跟隨微軟 Google向巴西企業買碳移除信用額度

賣電給微軟用於AI！美國三哩島核電廠擬重啟 預計2028年恢復運行

微軟Azure OpenAI服務助威 大世科規劃與台灣賓士進行深度AI合作

相關新聞

微軟墨國布建AI 三年加碼416億建設基建 台鏈迎大單

微軟執行長納德拉24日表示，未來三年將額外投資墨西哥13億美元（約新台幣416億元），擴大當地AI基礎建設量能。微軟大手...

美PC出貨帶勁 帶旺宏碁 研調機構Canalys：今明兩年各增6%

研調機構Canalys最新報告顯示，2024年第2季美國的PC出貨量年增4%，其中宏碁年增近兩成，增長幅度居前五大品牌之...

科學園區上半年營收攀峰 國科會看好全年衝破4.5兆元 再創新高

國科會昨（25）日發布今年上半年三大科學園區營業額達2兆1,590億元、創新高，年增19.67%，主因受惠AI熱潮及國際...

台積電嘉科廠趕工 明年第3季裝機

台積電CoWoS先進封裝廠進駐嘉義科學園區於今年5月動工，但挖到疑似遺址，現依據文資法進行相關處理，外界關切該廠進展。國...

美PC需求復甦 台鏈沾光

據研調機構Canalys最新報告統計，第2季宏碁、聯想及惠普（HP）等筆電品牌廠，在美國市場的PC出貨量均較去年同期明顯...

台積電本季美元財測 可望達標

台積電股價昨（25）日重返千元，法人看好下半年旺季營運可望逐季創新高，即便9月業績恐因工作天數較8月少一天與蘋果新機備貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。