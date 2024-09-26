微軟墨國布建AI 三年加碼416億建設基建 台鏈迎大單

微軟執行長納德拉24日表示，未來三年將額外投資墨西哥13億美元（約新台幣416億元），擴大當地AI基礎建設量能。微軟大手筆加碼墨西哥AI投資，換算未來三年每年將新增近140億元訂單，鴻海（2317）、緯穎、廣達等相關協力廠迎來新大單。

納德拉24日在墨西哥城出席活動時表示，希望為墨國提供更多AI與雲端資料中心相關基礎建設，除硬體投資外，還包括AI國家技能計畫等。

納德拉表示，微軟正在進入AI的新時代，將為包括墨西哥在內的每個產業與國家，創造具包容性的經濟成長和機會，微軟投資墨西哥AI基礎設施與國家技能計畫，將有助確保墨西哥人們與企業感受到AI帶來的深度轉型，進一步解決社會問題、提高生產力與競爭力。

微軟加碼墨國AI投資 圖／經濟日報提供

微軟擴大投資墨西哥AI基礎建設，具備就近供貨能量的台廠供應鏈，將成大贏家。從微軟AI伺服器供應鏈出貨比重來看，主力代工廠為鴻海、廣達、緯穎等，其中，微軟是緯穎第二大客戶、營收占比約三成。

微軟為全球第二大雲端服務商，據市調機構Statista統計，微軟去年第4季在全球雲端服務供應商中的市占率為24%，僅次於亞馬遜AWS的31%，並遠高於老三Google（市占率約11%）。

綜觀今年四大美系雲端服務供應商資本支出，以微軟規模最龐大、資本支出總金額達722億美元，為近五年來新高，其中投入伺服器及基礎建設的比重各五成，微軟並透露，將新投入的資料中心視為長期資產，也顯示微軟看準未來AI前景、並預期帶來可觀的潛在商機。

微軟Copilot服務推出一年半以來，漢威聯合國際（Honeywell）、Vodafone等大型企業陸續採用。而微軟日前釋出第二波Copilot應用服務更新的同時，也公布最近一季Copilot客戶數，較上季大幅成長超過60%，擁有逾一萬個使用者的客戶數量更是翻倍成長。

業界人士看好，微軟將旗下Office軟體系列整合OpenAI的AI模型，為自家Copilot AI應用成功做出市場區隔，並塑造產品差異化，成為一大競爭優勢。