台積電嘉科廠趕工 明年第3季裝機

台積電（2330）CoWoS先進封裝廠進駐嘉義科學園區於今年5月動工，但挖到疑似遺址，現依據文資法進行相關處理，外界關切該廠進展。國科會南科管理局長鄭秀絨昨（25）日表示，預計文資法相關清理工作將於今年10月完成，台積電嘉科先進封裝廠規劃明年第3季裝機不受影響。

國科會昨日舉辦科學園區2024年上半年營運記者會。鄭秀絨表示，確實有挖到文化遺址，但並沒有影響台積電建廠進度，僅是挖到之處，依文資法停工，並調整施工順序。

她表示，目前三個敏感區域中，部分已完成挖掘清理，移交給台積電大約2,000平方公尺，預估10月會清理完畢，全部移交給台積電，台積電告知不會影響預估的裝機時程，預期將於明年第3季裝機。