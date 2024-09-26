台積電本季美元財測 可望達標

台積電（2330）股價昨（25）日重返千元，法人看好下半年旺季營運可望逐季創新高，即便9月業績恐因工作天數較8月少一天與蘋果新機備貨熱潮淡去影響而低於8月，本季美元財測仍可望順利達標，惟匯率仍是外部不確定因素。

台積電先前法說會釋出本季展望，估計美元營收為224億美元至232億美元，較第2季實績208.2億美元增加7.6%至11.4%，平均值季增9.5%。

就營運實績來看，台積電7、8月營收分別為2,569.53億元、2,508.66億元。法人以台積電先前釋出的財測相關數據推估，本季新台幣營收約介於7,280億元至7,540億元，扣除7、8月營收後，換算9月僅需2,201億元，就可達成本季財測，惟呈現月減。