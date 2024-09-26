美PC需求復甦 台鏈沾光

據研調機構Canalys最新報告統計，第2季宏碁（2353）、聯想及惠普（HP）等筆電品牌廠，在美國市場的PC出貨量均較去年同期明顯成長，帶旺供應鏈出貨動能，主力代工廠廣達、仁寶、英業達及緯創，同步喜迎美國PC需求復甦商機。

仁寶第2季因部分PC客戶提前拉貨，預估第3季PC出貨量將延續第2季持穩，全年將大致持平去年。仁寶總經理伯納多羅指出，第2季PC產業逐步復甦，為連續兩季出貨量較前一年同期成長，又以商用機種銷售動能最強。

仁寶相當看好明年AI PC市況，認為目前市場已對AI PC展現顯著的興趣，現在起至明年第3季，PC產業將迎來強勁的換機潮，2025年會是AI PC產業「重要的一年」。

緯創總經理林建勳預期，今年AI PC滲透率仍十分有限，但對有意換機的用戶來說，將優先升級AI PC納入評估，並看好整體AI PC產業明年起將逐步成長，後續隨著應用和技術端愈來愈成熟，市場需求也會進一步顯現。

廣達表示，第3季進入筆電出貨旺季，出貨量將較第2季小幅成長，隨高通、超微及英特爾平台與晶片準備就緒，AI PC出貨可望漸入佳境，預估全年筆電出貨量將下滑，明年AI PC可望帶動換機潮。

英業達原估第2季筆電出貨將較首季持平或小幅衰退，但由於品牌廠提前拉貨，第2季筆電出貨量大幅優於預期，第3季筆電出貨量估將持平，全年預期將成長低個位數百分比。