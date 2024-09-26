美PC出貨帶勁 帶旺宏碁 研調機構Canalys：今明兩年各增6%

研調機構Canalys最新報告顯示，2024年第2季美國的PC出貨量年增4%，其中宏碁（2353）年增近兩成，增長幅度居前五大品牌之首。展望後市，Canalys預估，市場現在有望看到增長加速，預計美國在2024、2025年出貨量都將達到6%年增長。由於美國為全球最大PC市場，隨著研調機構看好美國今明年強勁增長力道，也有利PC產業後市發展。

根據Canalys報告顯示，2024年第2季美國的PC出貨量（不包括平板電腦）年增4%，達到1,890萬台。筆電的需求尤為強勁，出貨量年增率超過5%。美國市場PC出貨量自2023年下半年開始啟動復甦，重回年成長軌道，成長動能延續至今年上半年。

第2季美國PC市場概況 圖／經濟日報提供

Canalys指出，在2024年上半年健康成長後，市場現在有望看到增長加速，預計2024年美國PC總出貨量將達到6%、達到略低於7千萬台，然後在2025年再增長6%至7,400萬台。

Canalys表示，預計在Windows 10生命週期結束之前的整個恢復過程中，商業需求將最強勁，並且已經顯示出積極的反彈。

Canalys分析師Greg Davis指出，隨著IT支出的增加，大型企業PC的更新正在順利進行，最近一個季度該細分市場的出貨量增長了12%。「雖然消費者和中小企業的成長沒有那麼高，但這兩個細分市場在本季仍然分別以3%和6%的健康成長結束了本季。 」

Davis指出，美國的總體經濟在2024年上半年保持穩定，激勵企業支出在第2季增加。展望未來，聯準會第3季的降息將支持未來關鍵季度商業支出的改善。由於假期的到來，消費者細分市場也可能在2024年下半年出現大幅折扣和促銷活動。

從今年第2季廠商排名來看，惠普（HP）、戴爾（DELL）在美國享有地主隊優勢，名列第一、第二名，市占率分別達26.5%、24%，其次則為聯想及蘋果。

宏碁名列美國市場第五名，市占率為6.8%，出貨量達到127.8萬台、年增19.8%，為前五大品牌廠中，年增長幅度最大的業者；宏碁在北美市場今年力推AI PC新品，同時也在Chromebook領域持續處於「前段班」地位。

華碩儘管並未列入前五大業者，但華碩共同執行長許先越先前表示，目前用微軟最嚴格的Copilot+ PC架構定義，市面上只有高通的解決方案，以此計算，華碩在美國、加拿大都處於領先地位，市占率超過兩成以上。