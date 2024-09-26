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中科園區 今年營業額可望站回兆元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

中科管理局昨（25）日發布，中科園區上半年營業額半導體、光電等六大產業齊揚升，合計營業額達4,934億元，年增7.5%，寫歷年同期次高，全年營業額可望重回兆元以上。

展望下半年，中科管理局長許茂新表示，儘管全球經濟仍受地緣政治風險，及通膨降溫速度低於預期等影響，但AI相關產業需求強勁，終端產品規格不斷升級，帶動晶片使用量增加，廠商產能利用率也隨之提升。

台積電（2330）等科技大廠持續布局先進製程，提升整體產業鏈競爭力，以及中科持續輔導廠商進駐建廠營運下，預估全年營業額將重回兆元以上、上看1兆275億元、年增近一成，為歷史次高。

至於備受矚目的台中園區擴建二期計畫，預定今年底完成用地取得，明年第1季公共工程動土，並提供土地給台積電同步建廠。

六大產業上半年全面成長，其中積體電路產業受惠AI發展，半導體晶片需求增加，記憶體景氣復甦、價格回升等，營業額成長6.6%、達4,028.22億元。

光電產業營業額627.06億元、成長12.76%；精密機械產業營業額成長13.6%；電腦及周邊產業成長11.6%；生物技術產業成長1.2%。

許茂新指出，中科持續招商，上半年引進五家高科技廠商，投資總金額14.72億元。

中科 台積電

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