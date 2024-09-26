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科學園區上半年營收攀峰 國科會看好全年衝破4.5兆元 再創新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
竹科示意圖。 聯合報系資料照
竹科示意圖。 聯合報系資料照

國科會昨（25）日發布今年上半年三大科學園區營業額達2兆1,590億元、創新高，年增19.67%，主因受惠AI熱潮及國際半導體供應鏈庫存調整告一段落。國科會樂觀看待下半年營運表現，推估全年可望突破4.5兆元，再創新高。

國科會主委吳誠文表示，上半年全球景氣維持擴張，園區產業逐步走出循環低谷，受惠於AI等新興科技需求帶動，加上先進半導體製程加持，與新興電子產品表現亮眼。

電價費率審議會召開在即，將決定10月新電價，外界關切漲電價是否影響科學園區營收。吳誠文回應，漲電價可能不太會影響營收，對獲利也許會有一些影響，不過電費占廠商成本比重不算太高，預計不至於影響太大。

今年上半年科學園區各產業營業額 圖／經濟日報提供
今年上半年科學園區各產業營業額 圖／經濟日報提供

三大科學園區中，竹科今年上半年營收為7,383億元，年增10.46%；中科4,934億元，成長7.54%；南科為9,273億元，成長36.98%。

進一步分析，科學園區六大產業上半年營業額表現，積體電路產業在高效能運算需求帶動下，營業額成長21.63%；光電產業受惠國際運動賽事相繼登場，帶動大尺寸面板價、量上揚，營業額成長8.91%；電腦及周邊產業受惠雲端產業長期需求持續成長，以及AI伺服器爆發需求帶動，營業額成長37.47%。

精密機械產業受惠半導體晶圓廠持續擴廠，帶動電子、半導體領域設備銷售成長，營業額成長9.54%；生物技術產業，因疫苗製藥以及醫療器材外銷訂單成長，營業額成長9.82%；通訊產業之企業網通產品尚未完全去化，復甦動能不足，營業額衰退12.55%，惟客戶端庫存逐步去化，並有新興應用產品加持，預期應可逐步改善。

此外，三大科學園區整體出口額達1兆6,102億元，成長45.23%；另因大廠持續擴廠，帶動設備相關需求，整體進口額為9,827億元，成長11.62%。

展望今年下半年，國科會表示，地緣政治風險仍然為全球經濟的重要變數，不過，園區產業在先進製程技術引領，以及AI應用浪潮發展帶動下，預估今年科學園區全年營業額可穩健成長，全年營業額有望突破4.5兆元。


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