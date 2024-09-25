台積電嘉義封裝廠挖到遺址 南科估10月清理完畢、明年第3季如期裝機

台積電（2330）CoWoS先進封裝廠進駐嘉義科學園區，於今年5月動工，但挖到疑似遺址，現依據文資法進行相關處理，外界關切該廠進展。國科會南部科學園區管理局長鄭秀絨25日表示，文資法相關清理工作，預計今年10月完成，台積電規畫明年第3季裝機不受影響。

國科會25日舉辦科學園區2024年上半年營運記者會，媒體關切，台積電在嘉科園區興建先進封裝廠的P1廠，5月底挖掘到疑似遺址，是否影響台積電先進封裝進度。

鄭秀絨表示，確實有挖到文化遺址，但並沒有影響台積電建廠進度，僅是挖到之處，依文資法停工，並調整施工順序。

她表示，目前有3個敏感區域中，部分已經完成挖掘清理，移交給台積電大約2000平方公尺；另有部分區域挖到人骨遺骸，目前也在處理中；同時，也有一區發現的文物比預期少很多，每天大概有100個工人進行挖掘專業工作。

鄭秀絨強調，預估10月會清理完畢，全部移交給台積電，台積電告知不會影響預估的裝機時程，預期將於2026年第3季裝機。