AI發威！科學園區上半年營收2.1兆 全年上看4.5兆元將創新高

國科會25日發布2024年上半年三大科學園區營業額統計，受惠AI熱潮及國際半導體供應鏈庫存調整告一段落，科學園區2024年上半年營業額創新高，達2兆1,590億元，較2023年同期成長19.67%。國科會對下半年營運表現樂觀，推估全年將突破4.5兆元，再創新高。

國科會主委吳誠文指出，2024年上半年全球景氣維持擴張，園區產業逐步走出循環低谷，受惠於AI等新興科技需求帶動，加以先進半導體製程加持，與新興電子產品表現亮眼。

電價費率審議會召開在即，將決定10月新電價，外界關切漲電價是否影響科學園區營收表示。對此，吳誠文回應，如果漲電價，可能不太會影響營收，對獲利也許會有一些影響，不過，電費占廠商成本的比重不算太高，「我預計應該不至於有太大的影響」。

三大科學園區中，竹科今年上半年營收為7,383億元，年增10.46%；中科4,934億元，成長7.54%；南科9,273億元，成長36.98%。

進一步分析，科學園區六大產業2024年上半年營業額表現，積體電路產業在高效能運算需求帶動下，營業額成長21.63%；光電產業受惠國際運動賽事相繼登場，帶動大尺寸面板價、量上揚，營業額成長8.91%；電腦及周邊產業受惠雲端產業長期需求持續成長，以及AI伺服器的爆發需求帶動，營業額成長37.47%。

精密機械產業受惠半導體晶圓廠持續擴廠，帶動電子、半導體領域設備銷售成長，營業額成長9.54%；生物技術產業，疫苗製藥及醫療器材外銷訂單成長，營業額成長9.82%；通訊產業之企業網通產品尚未完全去化，復甦動能不足，營業額衰退12.55%，惟客戶端庫存逐步去化，並有新興應用產品加持，預期應可逐步改善。

此外，三大科學園區整體出口額達1兆6,102億元，成長45.23%；另因大廠持續擴廠，帶動設備相關需求，整體進口額為9,827億元，成長11.62%。

展望2024年下半年，國科會表示，地緣政治風險仍為全球經濟重要變數，惟園區產業在先進製程技術引領，以及AI應用浪潮發展帶動下，預估2024年科學園區全年營業額可穩健成長，全年營業額有望突破4.5兆元。