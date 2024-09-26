AI高峰論壇 陳泰銘談打造新國巨

國巨集團（2327）今（26）日將舉行AI高峰論壇，董事長陳泰銘親自出席，闡述為何「國巨已經不是以前的國巨」，如今已成為全新的「新國巨」。

據悉，國巨AI高峰論壇將聚集產業界先進和專家，共同探討AI最新進展，特別是國巨集團在AI領域快速發展下的貢獻，陳泰銘將親自為論壇揭開序幕，帶領國巨AI團隊共同分享對AI未來發展的洞見，以及公司在AI生態系統中的戰略角色。

回顧國巨近年布局，先是併購普思、基美等外商打通高階市場，再與全球電子代工龍頭鴻海攜手創立國創半導體，然後入股MOSFET業者富鼎，當時陳泰銘看好的是，由於MOSFET的商業模式與被動元件類似，三方合作一來有鴻海這個出海口、二來可透過國巨的全球通路，讓富鼎可以走入全球市場，堪稱「三贏」合作。

業界分析，陳泰銘近年頻頻發動併購，力拚國巨集團不僅能提供客戶最優質的產品與服務，還要提供深具廣度的產品組合，使國巨集團邁入下一個里程碑。