鴻海攜手賓尼法利納聯合開發新款電動車Model D 下月將亮相

鴻海（2317）攜手義大利知名設計公司賓尼法利納（Pininfarina）聯合開發的新款電動車Model D，將於10月8日在鴻海科技日上正式亮相。

鴻海臉書官網25日分享了賓尼法利納執行長Silvio Angori的專訪，他分享了與鴻海合作的精彩細節與喜悅！

Silvio Angori表示，你知道我們賓尼法利納將近95年來，一直在為技術注入設計的美感，與鴻海的合作對我們來說，真的是非常精彩的旅程，鴻海在每一款產品中，都展現他們的專業和實力，我們也很高興，能為他們擴展產品線做出貢獻。

他表示，我們之間有很多契合點，最主要的就是我們在合作和對待人的方式，無論是與鴻海的團隊合作，還是與我們自己的團隊共事，感覺都很相似，我們擁有相同的文化，追求完美的文化，迎接每個挑戰，並成功克服它，在這裡沒有什麼是不可能的。

Silvio Angori強調，這裡是藝術與技術完美結合的地方，設計的力量在此得以展現，我認為這正是鴻海與賓尼法利納合作愉快的最佳體現。