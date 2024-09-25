中科上半年營業額六大產業齊揚 全年可望重回兆元以上

受惠AI應用持續增加，及國際半導體供應鏈庫存調整告一段落，中科管理局25日發布，中科園區上半年營業額，半導體、光電等六大產業齊揚升，合計營業額達4,933.91億元，較去年同期成長7.5%，為歷年同期次高。

展望下半年，中科管理局長許茂新表示，儘管全球經濟仍受地緣政治風險，及通膨降溫速度低於預期等影響，但AI相關產業需求強勁，終端產品規格不斷升級，帶動晶片使用量增加，廠商產能利用率也隨之提升。

另外，台積電（2330）等科技大廠持續布局先進製程，提升整體產業鏈競爭力，以及中科持續輔導廠商進駐建廠營運下，預估全年營業額將重回兆元以上、上看1兆275億元、年增近一成，為歷史次高。

至於備受矚目的台中園區擴建二期計畫，預定今年底完成用地取得，明年第1季公共工程動土，並提供土地給台積電同步建廠。

就園區主要產業分析，六大產業上半年全面成長，其中積體電路產業受惠AI發展，半導體晶片需求增加，記憶體景氣復甦、價格回升等，營業額成長6.6%、達4,028.22億元。

光電產業受惠巴黎奧運及歐洲國家盃足球賽等賽事，促使下游品牌廠商提前拉貨，推升電視面板及大尺寸面板需求，營業額627.06億元、年增12.76%。精密機械產業因濺鍍設備、自動化設備相關零組件需求回溫，營業額151.94億元、年增13.6%。

另外，電腦及周邊產業因指紋識別模組，及美國市場對電動自行車組裝需求成長，營業額成長11.6%；生物技術產業則因新藥逐步打開市場及隱形眼鏡需求成長，營業額成長1.2%。

許茂新指出，中科持續積極招商，並以多元產業布局促進園區永續發展，上半年共引進高科技廠商5家，包含精密機械2家、生物科技1家及其他科學事業2家；投資總金額14.72億元，再加計增資案7.72億元，合計投增資額22.44億元。

其中，引進亮點廠商包括開發運動工程塑膠應用技術、智慧製造及智慧機器人應用技術的台灣易格斯；研發鋰電池正極材料、鋰電池黑粉及再生料產線整廠輸出的優勝處鋰；製造PCD鑽石刀具及自行車零組件的皓準科技等。

截至今年上半年，中科園區已引進235家國內外高科技廠商，包含46家外商，計畫投資額逾2.42兆元。

中科在建置永續綠色園區方面也不遺餘力，目前已引進30家循環經濟廠商；為降低廢棄物區外處理量，與台積電攜手在台中園區打造全國首座資源再生（利用）中心，並已啟用營運。