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AI應用增加 中科上半年營業額較去年增7.54%

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科園區今年上半年營業額4千933.91億元，較去年同期成長7.54%，為歷年同期次高。圖／中科提供
中科園區今年上半年營業額4千933.91億元，較去年同期成長7.54%，為歷年同期次高。圖／中科提供

受惠AI應用持續增加及國際半導體供應鏈庫存調整告一段落，中科園區今年上半年營業額4千933.91億元，較去年同期成長7.54%，為歷年同期次高。貿易總額達5千452.36億元，較去年上半年成長55.42%。其中出口額為3千530.28億元，較去年上半年成長97.69%，貿易總額及出口額均大幅成長並創歷年同期新高。

中科說，就園區主要產業分析，六大產業全面成長，其中積體電路產業受惠AI發展，半導體晶片的需求增加，記憶體景氣復甦、價格回升等，營業額成長6.61%。光電產業受惠巴黎奧運及歐洲國家盃足球賽等賽事促使下游品牌廠提前拉貨，推升電視面板及大尺寸面板需求，營業額成長12.76%。

精密機械產業因濺鍍設備、自動化設備相關零組件需求回溫，營業額成長13.65%。電腦及周邊產業因指紋識別模組及美國市場對電動自行車組裝需求成長，營業額成長11.59%。生物技術產業則因新藥逐步打開市場及隱形眼鏡需求成長，營業額成長1.22%。

中科說，會持續積極招商，並以多元產業布局促進園區永續發展，今年上半年引進高科技廠商5家，包含精密機械2家、生物科技1家及其他科學事業2家，投資總金額14.72億元，再加計增資案7.72億元，合計投增資總額達22.44億元。

中科 半導體

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