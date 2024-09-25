宜特獲董事學會頒發「中堅潛力獎」第二名殊榮

宜特(3289）在創立30周年之際，喜迎佳音。宜特從784家市值1-5億美元的上市櫃企業中脫穎而出，經過層層篩選，最終榮獲台灣董事學會「2024中堅潛力獎(Taiwan BIC Award)」第二名的殊榮。此獎代表宜特企業策略、企業成長潛力、永續經營及財務表現四大領域均展現非凡成績，值得獲資本市場矚目。

宜特繼2024年榮獲「2024天下永續公民獎」與「2024天下人才永續獎」、榮獲104人力銀行評選「最佳雇主品牌獎」、2021年榮獲經濟部頒發「第7屆國家產業創新獎」、2019年榮獲經濟部工業局「第5屆卓越中堅企業獎」、2018年榮獲中華民國企業經理協進會「第36屆國家傑出總經理獎」、2011年榮獲中華民國優良廠商協會「金萃獎第一品牌」、2009年榮獲中華民國全國創新創業總會「第31屆創業楷模獎」之後，再次肯定宜特在半導體驗證市場擔任領頭羊的角色。

「2024中堅潛力獎(Taiwan BIC Award)」是由台灣董事學會與企業發展研究中心（CDRC），在連續三年發佈外資精選台灣百強後，首次針對中型好公司設計的獎項，用以表彰在台灣經濟發展中扮演重要角色的中型企業。

此次台灣董事學會從2023年底市值介於1億至5億美元的784家企業中，經過國際外資指數方法論檢視各項財務指標，並排除公司治理評鑑表現較後段的企業，精選出126家入圍企業，經過嚴格的書面審查，最終遴選出12名潛力得主，宜特榮獲第二名，備受肯定。

宜特董事長余維斌表示，宜特自創立以來，憑藉晶片顯微手術技術起家，專注於IC除錯與品質分析，致力於解決客戶的技術難題，成為加速產品上市的重要研發夥伴。在永續發展方面，公司於2021年設立「永續發展委員會（ESG委員會）」，積極響應全球減碳趨勢，制定了短、中、長期的減碳目標及行動路徑，並提供碳足跡盤查及ISO認證輔導服務，協助客戶實現減碳承諾。

余維斌進一步指出，宜特持續關注電子產業的發展趨勢，特別在5G物聯網、電動車、AI晶片驗證及低軌道衛星等前沿領域，提前布局，協助客戶進軍新興市場，搶佔發展先機。