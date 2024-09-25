台灣大雲端遊戲服務 移除《黑神話：悟空》遊戲入口

「黑神話：悟空」遊戲在台上架議題受關注，台灣大哥大旗下雲端遊戲服務原在8月上架，但平台已不見此款遊戲身影。台灣大表示，已暫時把遊戲移出台灣市場的推薦名單，目前台灣大相關遊戲宣傳皆已暫停。

3A級大型單機遊戲「黑神話：悟空」，是一款以中國古典小說「西遊記」為故事背景，並加入大量神話元素和原創故事的動作角色扮演遊戲（ARPG），但在台灣沒正式上市，玩家目前僅可透過Steam平台下載遊戲或跨區購買。

台灣大哥大與NVIDIA合作營運的「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務，自8月20日起與全球同步上架「黑神話：悟空」，吸引超過千名台灣玩家上線，採訂閱GeForce NOW雲端遊戲服務白金或是鈦金方案，再連結至Steam、Epic Games Store和Ubisoft帳戶上線。

按規定，各款遊戲在台灣上市之前，都要先經過遊戲分級審查，目的是保障兒少權益，「黑神話：悟空」業者已提出PC單機、PS5及PSN共3版本進行審查，級別為「輔15」，目前在數位娛樂軟體分級查詢網上顯示為「審核中」。

數發部數產署官員接受中央社採訪時說明，9月23日下午至台灣大平台上查詢時，沒看到「黑神話：悟空」這款遊戲。

台灣大今天對此回應表示，為給玩家帶來更好的遊戲體驗，「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務在「黑神話：悟空」審核期間，已暫時將遊戲移出台灣市場推薦名單，目前台灣大哥大相關遊戲宣傳皆已暫停。

至於台灣玩家在Steam平台仍可下載遊戲，數產署官員解釋，Steam屬跨境電商，概念上類似民眾到國外電商購物，萬一有糾紛比較無法保障消費者權益。另依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，中國遊戲落地後才給予分級標章、做行銷廣告，若沒審查通過，這款遊戲不能在台灣有任何行銷。

官員說明，目前「黑神話：悟空」的審查，仍有待業者補齊文件，若文件到齊後就會馬上進行實質審查，每款遊戲都是相同審查流程。

根據遊戲軟體分級管理辦法第2條，分級管理義務者包含遊戲軟體發行、代理、租售、散布、展示陳列、提供接取瀏覽或下載者，相關業者依規定需申請遊戲分級送審，否則可依兒童及少年福利與權益保障法第92條第1項，開罰新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。