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台股上漲熱錢流入 新台幣勁揚1.26角攀近1個月高點

中央社／ 台北25日電
熱錢持續流入，新台幣匯率今天放量強升，盤中強勢突破31.9元、31.8元2道關卡，收盤收在31.84元，勁揚1.26角，寫下近1個月新高。聯合報系資料照
熱錢持續流入，新台幣匯率今天放量強升，盤中強勢突破31.9元、31.8元2道關卡，收盤收在31.84元，勁揚1.26角，寫下近1個月新高。聯合報系資料照

熱錢持續流入，新台幣匯率今天放量強升，盤中強勢突破31.9元、31.8元2道關卡，收盤收在31.84元，勁揚1.26角，寫下近1個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額放大至22.105億美元。

美國聯準會上週降息2碼，提振市場情緒，美股4大指數週二收高，台股今天也繼續反彈攻高，不只台積電重返千元大關，AI族群同慶，指數終場上漲329.82點，收在22761.60點，成功收復8月初股災留下的跳空缺口，衝上7月底來高點。外資也連日買超台股，今天繼續買超逾300億元。

新台幣兌美元今天以31.91元開出後，受到台股勁揚、熱錢湧入激勵，匯價猛烈上攻，連闖2道關卡，攻上盤中高點31.778元，終場收在31.84元，為8月27日以來的最高水準。

外匯交易員分析，美國9月消費者信心指數走疲，凸顯美國經濟持續放緩，美元指數下挫，而中國人民銀行（中國央行）釋出強力寬鬆措施後，人民幣強勢上漲，鼓舞亞幣士氣，在此同時，台股放量上漲，3大利多推動新台幣展開猛烈升勢。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，美國聯準會上週宣布降息2碼，市場擔憂若基於經濟衰退而降息，恐帶來負面效應，但數據顯示，美國經濟穩健，聯準會在意的是金融面緊縮，出現資金荒現象，因而決定「預防性降息」。

孫明德指出，聯準會過去降息幅度達2碼，多跟金融危機有關，這次也是基於金融面不穩定而降息。依過去歷史來看，如果因擔憂經濟衰退而降息，股市表現不會好到哪裡去，但若是預防性降息，對股市反而有激勵效果。

外匯交易員指出，近日外資連日買超台股，資金匯入對新台幣帶來推升作用，加上月底出口商有實質拋匯需求，本週可望維持偏升走勢。

台股 新台幣 美國聯準會 降息

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