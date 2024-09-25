台積電封裝廠發現遺址 南科：10月清畢、不影響裝機

台積電嘉義科學園區第1座CoWoS先進封裝廠自五月動工，後因疑似挖到遺址而停工，國科會南科管理局長鄭秀絨今接受媒體採訪表示，預計10月會完成清理，也與台積電確認，不會影響裝機時程。

國科會今天舉辦記者會，公布上半年科學園區營收狀況，其中南科不管在營收、成長幅度皆為三園區最好，鄭秀絨除表示，「南科前景一片美好」，也回應媒體關心台積電在嘉科園區疑挖到遺址停工，目前事態發展的進度。

鄭秀絨證實，廠區確實有挖到文化遺址，但建廠與文資保存並不衝突，所以挖到之處就依「文資法」停工，其餘區域仍持續在蓋廠中。目前每天約有100位工人在清理遺址、文物，而3個挖到文物的敏感區中，第一區以及第二區的一半，已經完成清理，也把約2000平方公尺土地交給台積電，而剩餘區域，預計將在10月底前完成清理，全數土地移交給台積電建廠。

鄭秀絨也說，台積電告知不會影響裝機時程，並預計在明年第三季進行裝機。