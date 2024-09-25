AI 驅動智慧創新技術 竹科上半年營收雙位數成長

隨著全球景氣復甦、通脹緩解及AI新技術帶動，竹科2024上半年穩健成長，主要領頭羊產業積體電路、電腦及周邊等，均達到雙位數成長，因先進製程封裝、高效能運算與人工智慧應用等，驅動半導體高階晶片訂單需求，加速終端產品出貨量。竹科今上半年整體營業額較去年同期成長10.46%，就業人數新增近千人達17萬6,410人，廠商入區登記家數已達577家，顯見竹科在強大半導體供應鏈和產業集群效應下，成為許多創新企業擴大規模及設立研發中心首選，持續鞏固全球半導體生態系核心地位。

受惠於全球終端產品需求回升，竹科2024年1至6月營業額及出口額較2023年同期分別成長10.46%及40.84%，為新台幣7,383.44億元及新台幣9,442.15億元，另隨著AI技術廣泛應用及先進製程晶片需求增長，原物料、設備和零組件進口量大增，上半年進口額成長高達72.69%，為新台幣6,862.57億元。

以六大產業營收情形來看，積體電路產業成長12.09%，隨著人工智能（AI）、大數據、科學計算等領域的快速發展，市場對於高效能運算（HPC）晶片、伺服器及資料中心的需求大幅增加，帶動先進製程營收穩健成長；電腦及周邊產業成長高達19.44%，係因AI技術發展提升軟硬體整合，帶動雲端市場走向終端產品，包含智慧家庭設備（AIoT）、筆電及消費性電子產品等，加上客戶庫存去化後啟動備貨新訂單，營收大幅成長；生物技術產業成長13.50%，係因受惠廠商新藥、CDMO業務及腸病毒疫苗等逐步擴大市場，訂單需求增加，及醫療器材持續開發新產品，帶動營收成長；其他產業包括精密機械成長8.69%，全球製造業逐漸復甦，帶動工業自動化和智慧製造的發展，增強對精密機械設備需求；光電產業成長8.24%，係因廠商擴大車用領域成長動能，並持續優化產品組合以降低純面板營收比例，有助於整體營運表現；僅通訊產業係因主力客戶上半年持續去化庫存，衰退30.50%。

今年截至2024年6月新引進共13家投資案，投資金額119.9億元，預估3年內可再提供3,016人以上就業機會，創造超過397億元營業額。重大投資案包括起而行綠能、美商構光台灣分公司、美商宜普電源台灣分公司及勵瑞科技公司等；新落成案計有本局新竹生醫園區第三生技大樓啟用，廠商部分有新和生技輻照滅菌廠開幕、力積電銅鑼廠落成啟用及卡爾蔡司竹科創新中心開幕等。截至2024年6月已入區登記廠商計577家，較去年同期增加5家，成長0.87%；就業人數達176,410人，較去年同期增加907人，成長0.52%。

展望未來，賴總統推動將台灣打造成「人工智慧之島」，加速人工智慧的創新應用，竹科正是全球半導體產業最先進技術研發的核心聚落，憑藉在半導體、AI伺服器及資通訊ICT產業的國際競爭優勢，結合AI等科技加速產業智慧化發展，未來人工智慧島前景可期。此外，竹科深化產業基礎科技，積極布局產業多元化發展，開發重點包括寶山二期、X基地軟體大樓（3棟）及生醫園區第四生技大樓、竹科新三期標準廠房等，以提供廠商土地及廠房加速投入營運，持續帶動台灣朝向「創新經濟、均衡台灣、包容成長」前進，強化園區創新產業生態鏈，推動綠色成長與2050減碳轉型政策，實現區域均衡發展與社會包容成長，打造永續多元共榮共好的科學園區。