受惠全球AI大爆發 南科上半年營收逾9200億元

國科會南科管理局今公布南科園區今年上半年營收，受惠全球AI熱潮，在積體電路產業引領帶動下，六大產業全面復甦，營業額達9273.08億元，較去年同期成長36.98%，其中，電腦及周邊產業更成長473.75%，締造歷年同期最佳成績。

南科管理局下午發布新聞稿進一步指出，2024年上半年積體電路產業受惠HPC與AI應用需求，先進製程營收貢獻、成熟製程營收逐步回升成長等，營業額7663.65億元（占全園區82.64%），較2023年同期成長40.02%；光電產業因受惠大尺寸面板價格回穩，帶動產業表現漸入佳境，營業額884.42億元，成長6.75%。

電腦及周邊產業受惠AI伺服器出貨量成長，營業額212.42億元，成長473.75%；通訊產業受惠全球低軌衛星發展，加上歐美電信商訂單持續增加，營業額159.00億元，成長42.05%；精密機械產業受惠晶圓代工廠全球擴廠趨勢帶動，營業額259.88億元，成長8.02 %；生物技術產業因疫苗製藥及醫療器材營運佳績，營業額65.47億元，成長12.56%。

南科管理局指出，南科今年上半年新投資及增資11家廠商，投增資額226.78億元，較去年同期成長5.38%，新投資廠商包含生產晶片電阻的國巨、電動巴士的鴻華先進、半導體產業特用氣體的兆捷科技、半導體製程設備之結構次系統的高健雷射、微波電源供應器模組的凌威航太、無人飛行載具的經緯航太及生產植物細胞與幹細胞萃取物的新鈺等。

另台積電在嘉義園區啟動擴廠，已於2024年5月動土興建先進封裝廠，華騰國際舉行新廠上樑，鴻華先進、鈦昇科技及台灣穗高等新廠亦陸續動土。

南科管理局表示，嘉義園區引進台積電設置兩座CoWoS先進封裝廠，楠梓產業園區(29.83公頃)於6月納入科學園區，嘉科及屏科實中已於今年8月第一屆新生入學，將帶動地方整體經濟繁榮與提供就業及就學。