科學園區上半年營收近2.16兆元創新高 全年有望達4.5兆

受惠於AI熱潮，新竹、台中，及台南三地科學園區上半年的總營業額近2.16兆，創歷年新高，也較2023年同期成長19.67%。國科會主委吳誠文表示，半導體市場通常下半年狀況較佳，對科學園區今年的營業額達4.5兆元有信心。

國科會今公布2024年上半年營運成果，總營業額達2兆1590億元，創下歷年同期最佳成績，且比去年同期成長19.67％；貿易總額則為2兆5930億元，較去年同期成長30.35％，其中出口額為1兆6102億元，較去年同期成長45.23％，亦創下新高紀錄。

國科會產學園區處副處長陳昭蓉分析，2024年上半年全球景氣維持擴張，園區產業逐步走出循環低谷，受惠於AI等新興科技需求帶動，加以先進半導體製程加持，及新興電子產品表現亮眼，竹科、中科，及南科三園區較去年同期，營業額皆有成長，成長幅度又以南科的36.98%為最高。

若觀察各園區表現，竹科營業額7838億元，較去年同期成長10.46％，就業人數17萬6410人、進駐廠商577家。竹科管理局表示，未來將持續推動寶山一期、二期，推動生技大樓、竹科X基地、竹科新三期等園區或計畫，並強化廠商使用再生能源、再生水、低碳淨零等環境永續管理。

中科管理局則說明，上半年營業額約4934億元，為歷年同期次高，但出口額3530億元、總貿易額5452億元等也創歷年新高；除了持續出國招商，也完善二林園區對外交通、公告台中園區二期擴建，並推動創新創業，累計55家新創公司進駐；也規劃淨零轉型，太陽能綠能累計設置59.54MW，廢棄物再利用率達近97％，並預估今年營業額可再創兆元。

成長幅度最高的南科上半年營業額9273億元，較去年同期成長36.98％，出口約3130億元，較去年同期成長20.49％，並投增資達11家，包含台積電CoWoS先進封裝廠在嘉義園區動土。南科管理局長鄭秀絨笑稱，「南科發展一片光明」，由於台積電6成營收在南科，且有伺服器大廠也進駐南科，今年南科營收有望破2兆元。