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台積電嘉義封裝廠發現遺址 南科估10月清理完畢

中央社／ 台北25日電
晶圓代工廠台積電CoWoS先進封裝廠進駐嘉義科學園區5月動工，但挖到疑似遺址。圖／嘉縣府提供（資料照）
晶圓代工廠台積電CoWoS先進封裝廠進駐嘉義科學園區5月動工，但挖到疑似遺址。圖／嘉縣府提供（資料照）

晶圓代工廠台積電CoWoS先進封裝廠進駐嘉義科學園區5月動工，但挖到疑似遺址，現正依據文資法進行相關處理。國科會南部科學園區管理局長鄭秀絨今天表示，預計10月完成清理，不影響裝機時程。

國科會今天舉辦記者會，公布2024年上半年3大科學園區合計營收高達新台幣2兆1590億元，其中南科營業額9273億元、年增36.98%，金額、增幅均為3大園區中最高者。

媒體會中關切，台積電在嘉科園區興建先進封裝廠的P1廠，5月底挖掘到疑似遺址，目前相關事態進展為何。

鄭秀絨表示，確實有挖到文化遺址，但僅是挖到之處，依文資法停工，並調整施工順序，目前3個敏感區域中，部分已經完成挖掘清理，移交給台積電大約2000平方公尺；另有部分區域挖到人骨遺骸，目前也在處理中；同時，也有一區發現的文物比預期少很多，每天大概有100個工人進行挖掘專業工作。

鄭秀絨指出，預估10月會清理完畢，移交給台積電，台積電告知不會影響預估的裝機時程，預期明年第3季會裝機。

CoWoS 台積電 文資法 遺址

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