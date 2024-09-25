台積電何麗梅：ESG非做不可 節能永無止盡

台積電人力資源資深副總經理何麗梅今天表示，ESG已從以前的「行有餘力」到現在的「非做不可」，節能是永無止盡，不會做到沒有東西可做，台積電會繼續創新往目標邁進。

何麗梅今天出席台灣女董事協會主辦的「剛柔並濟大未來」論壇，與SOGO董事長黃晴雯及國泰投信董事長張錫針對「永續淨零之路ESG策略與關鍵角色的實踐分享」議題進行對談。

何麗梅表示，以前大家覺得ESG是行有餘力，現在ESG是非做不可，ESG是股東、員工、供應商、客戶、社會大眾以及政府等利害關係人給予的「營業許可證」。

至於如何將ESG變成企業競爭優勢，何麗梅說，從客戶角度看，企業愛惜環境、節能減碳，客戶才會使用解決方案。

何麗梅表示，當她擔任台積電財務長時，最大客戶要求製造其產品要用綠能，剛開始有點害怕，因為客戶很大，憂心如何找到那麼多綠能，但台積電還是勇敢承諾，以此為努力方向，久而久之就產出非常多新的創意，並變成競爭力。

從員工角度看，何麗梅說，如果職場是多元包容、注重人權，比較容易吸引留任人才，照顧員工會讓離職率比較低，培養員工也會比較有成效。

至於節能減碳作為，何麗梅表示，因為經營環境、社會環境是動態的，她不相信節能減碳會出現做到沒有什麼可做的情況。

何麗梅說，台積電自我期許要作為創新先行者，2006年開始設立節能委員會，至今已有10多年，每年還有非常多與節能有關的創新，包括生產設備、原物料、製程等節能創新。她強調，這是永無止盡，台積電會繼續創新往目標邁進。

針對碳權議題，何麗梅表示，贊成碳權市場是公開交易市場，因為有健全市場將可鼓勵各界投入。台灣推出碳權市場，台積電率先參與進入支持市場發展。