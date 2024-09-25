蕭美琴現身外資百強頒獎 讚AI為「台灣轉型主要動能」

2024外資精選台灣百強榜單（TaiwanFINI100）已正式出爐，代工三雄廣達（2382）、緯創（3231）旗下緯穎（6669）、以及仁寶（2324）都成功入選，25日舉辦頒獎典禮，副總統蕭美琴也親自到場支持，AI作為台灣轉型最主要的一大動能，已改變我們的經濟型態以及每一個人的生活方式，事實上，台灣因為擁有強大的電子聚落實力，以及先進科技的技術優勢，才能一舉成為這波AI巨浪的領頭羊。

蕭美琴指出，這些獲獎的台廠，也作為台灣的代表與國內外資金進行連結，帶給台灣市場龐大的競爭優勢，不過自己也常常跟外國友人講，台灣雖然在IC產業有很強的實力，但除了這些大型ICT產業之外，還有其他的很值得發展的產業股，自己希望讓大家知道，台灣還有很多領域都有很強的發展潛力，她也喊出自己的期許，「希望大家繼續攜手共進、也祝福大家平安、賺大錢」。

據悉，百強榜單以規模市值5億美元為門檻，並考量過去一年外資增加持股變動情況，藉由外資投資趨勢以及市場面、基本面、永續面等3個標準進行篩選，客觀評選出百強好公司。百強好公司在多個方面均表現卓越，代表了台灣最具國際競爭力的企業，值得受到肯定和表揚。證券交易所董事長林修銘也直言，這些得獎企業奠定了全球標準，也對於企業發展、有引導方向，透過企業大廠確實發揮自身的硬實力，也間接吸引國際上的外資注意，自己期許「憑藉外資百強、帶領台灣走出去、讓世界資金走進來」。