AI帶旺科學園區 上半年營收2.16兆元同期新高

AI需求旺，國科會今天公布上半年科學園區營業額新台幣2兆1590億元，創同期新高，年增近2成，新竹、中部、南部3大園區營收均呈成長格局。同時，6大主要產業中僅通訊衰退，撐起半邊天的積體電路年增幅則達21.63%。

國科會今天舉辦記者會，公布2024年上半年3大科學園區營收表現。國科會主委吳誠文指出，2024年上半年全球景氣維持擴張，園區產業逐步走出循環低谷，受惠於人工智慧（AI）等新興科技需求帶動，加以先進半導體製程加持，與新興電子產品表現亮眼。

反映在科學園區2024年上半年營業額，高達2兆1590億元，創造歷年同期最佳成績，且3大園區齊揚，竹科7383億元、較2023年同期成長10.46%；中科4934億元、年成長7.54%；南科9273億元、年增36.98%，增幅最為顯著。

觀察科學園區6大產業2024年上半年營業額，國科會指出，積體電路產業在高效能運算需求帶動下，營業額成長21.63%；光電產業受惠國際運動賽事相繼登場，帶動大尺寸面板價、量上揚，營業額成長8.91%。

同時，國科會表示，電腦及周邊產業受惠雲端產業長期需求持續成長，以及AI伺服器的爆發需求帶動，營業額成長37.47%；精密機械產業受惠半導體晶圓廠持續擴廠，帶動電子、半導體領域設備銷售成長，營業額成長9.54%。

國科會指出，生物技術產業方面，疫苗製藥及醫療器材外銷訂單成長，營業額成長9.82%；至於通訊產業，因企業網通產品尚未完全去化，復甦動能不足，營業額衰退12.55%，但客戶端庫存逐步去化，並有新興應用產品加持，產業表現應可逐步改善。

此外，上半年園區整體出口額達1兆6102億元、成長45.23%，也創同期新高，國科會分析，主要受惠AI浪潮帶動先進晶片及周邊新興產品出口大幅成長所致。另因大廠持續擴廠，帶動設備相關需求，整體進口額為9827億元、成長11.62%。

展望2024年下半年，國科會指出，全球經濟仍面臨諸多挑戰，地緣政治風險仍為全球經濟重要變數，但園區產業在先進製程技術引領，以及AI應用浪潮發展帶動下，可望持續成長；參酌園區2024年上半年營運趨勢、各大研究機構預測2024年經濟成長率，預估2024年科學園區全年營業額可穩健成長。