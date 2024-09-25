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鑫創電子攜手達擎 InnoTrans 2024展示創新車載電腦

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鑫創電子攜手達擎參加全球最大軌道交通技術專業展會「InnoTrans 2024 柏林國際軌道與運輸設備展」。圖／鑫創電子提供
鑫創電子攜手達擎參加全球最大軌道交通技術專業展會「InnoTrans 2024 柏林國際軌道與運輸設備展」。圖／鑫創電子提供

工業電腦廠鑫創電子（6680）攜手友達（2409）旗下達擎（AUO Display Plus）參加2024年9月24日至9月27日在德國柏林展覽中心舉辦的全球最大軌道交通技術專業展會「InnoTrans 2024 柏林國際軌道與運輸設備展」，展示㇐系列創新的「AI智慧車載電腦與即時資訊顯示解決方案」。

鑫創電子致力於賦能智慧車輛，其車載電腦系統在智能車輛與智慧交通中扮演著關鍵角色。此次展會，鑫創電子將展示㇐系列抗震無風扇高效能車載電腦，這些電腦具備IP66防水防塵、寬電壓輸入、支援雙 5G 通訊等特性，並可在攝氏-40 ~ 80°C的極端溫度環境中穩定運行。

鑫創電子所有產品均通過EN 50155、E-Mark等各項交通規範認證，確保在各種智能交通運輸應用情境中的可靠性。此外，達擎的 24.5”及 7.9”低功耗膽固醇液晶顯示器（ChLCD）具備無背光加上膽固醇液晶材料，耗電量比㇐般LCD顯示器更節能，可在攝氏-30~85°C的嚴苛環境溫度中穩定運作，適合應用於公車站牌或戶外停車場，在強烈陽光下提供清晰的資訊。

鑫創電子與達擎強強聯手，整合高效能車載電腦系統與低功耗膽固醇液晶顯示器，為智慧交通領域提供全方位解決方案。鑫創電子的車載電腦系統具備強大的運算能力與環境適應性，能有效處理車輛與交通系統間的複雜資訊交換，確保運行穩定可靠。

達擎的低功耗膽固醇液晶顯示器則具備卓越的節能特性與耐候性，即使在極端氣候條件下也能提供清晰的資訊顯示，提升交通運輸的效率與安全性。此次合作充分展現了雙方在智慧交通領域的技術領先地位與創新實力，為未來智慧城市建設奠定堅實基礎。

鑫創電子重點展示項目，包含NVIDIA Jetson Edge AI 邊緣運算智能電腦系列、大眾運輸危險物品智能偵測警示系統、車站月台及車廂內即時資訊看板系統、車牌辨識與車流偵測系統、達擎超低功耗膽固醇液晶顯示器 (ChLCD)、超高亮度工業級顯示器及電子紙顯示器。

鑫創 顯示器

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