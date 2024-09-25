外資眼中的台灣百強？董事學會放榜：科技業達71家 台積電第一

台灣董事學會今日舉辦「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」，頒發包括台灣100強、台灣金融10強、中堅潛力獎。台灣董事學會發起人蔡鴻青指出，台灣企業當前的首要任務是如何實現彎道超車。台灣有許多優秀的公司，台灣董事學會深入剖析這些標竿企業的輪廓，分析他們的成長路徑，選出值得外資投資的前百大公司，稱為「FINI100」。

球砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋董事長暨總裁陳進財今日受邀擔任致詞貴賓。他表示，此論壇已經來到第三屆，是國內首座與外資連結的獎項。由於獎項受法人和企業界高度重視，我們今年不僅持續推出外資精選百大榜單和金融十強榜單，還特別擴大頒發中堅潛力獎，表彰更多中堅好公司。

台灣100強前十名得獎企業為台積電、欣興電子、廣達、華碩、日月光、群聯、國巨、嘉澤端子、華城電機、奇鋐科技。

金融十強則為元大、中國信託、上海商銀、彰銀、京城銀行、群益金鼎證券、兆豐金、台新金、台中商銀、凱基金控。

12家中堅潛力獎獲獎企業為91APP、宜特科技、寶島光學、朋億、醫揚、緯創軟體、廣隆光電、達爾膚生醫、安勤、三聯、台灣大車隊、八方雲集。

陳進財說，台灣董事學會致力於協助體質佳的台灣好公司與國際接軌，讓好公司被國際法人看見，而今天在場的得獎企業，皆是符合國際機構法人角度評選出的優良體質好公司，充分展示出台灣卓越的經濟競爭力和成就。

陳進財認為，相信透過本次活動的互動與交流，台灣企業的全球資本競爭力必將進一步提升，迎接更大的發展契機。

主辦單位表示，在FINI100企業中，有82家公司上市時市值不到5億美元，平均市值僅1.84億美元，如今這些企業的市值平均已達到25億美元。這些企業在成長過程中，平均經歷了8年的成長停滯期。在這段時間內，企業規模難以擴大，管理哲學、團隊和組織等各方面皆面臨挑戰。然而，一旦市值超過10億美元，成長速度會顯著加快。從5億美元市值擴增至10億美元平均需要7年，但一旦跨越10億美元門檻，企業平均只需6年就能使市值翻三倍。

據悉，百強榜單中，有54家企業是今年新上榜，而連續3年入榜的企業則有19家。百強企業市值占整體市場46%。按照企業規模來分類，可分為大型（市值超過50億美元）、中型（市值介於5億至50億美元）和小型（市值低於5億美元）三類。其中，中型企業最多，共有62家；其次是大型企業，共有24家。

從企業所在行業來看，主要分為科技、傳產、地產、消費品和醫療保健五大類。科技行業最多，共有71家；傳產有19家；消費品有7家；地產有2家；醫療保健有1家。

在營運績效方面，百強企業平均3年（2021年至2023年）的營收複合增長率為2.4%，高於市場的-2.65%。百強企業的平均2023年淨利率為15.5%，是市場淨利率的2.7倍（市場淨利率為5.8%）。此外，百強企業的平均2023年股東權益報酬率為16%，是市場的三倍（市場股東權益報酬率為5.19%）。