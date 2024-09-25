趨勢蟬聯2023年雲端原生應用程式防護平台市占第一

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技今天宣布公司在IDC的「2023年全球雲端原生應用程式防護平台市場占有率」報告中，再度蟬聯第一。IDC雲端防護資深研究經理Philip Bues表示：「CNAPP正逐漸成為企業必備的防護之一，企業已認知到雲端風險就是業務風險。IDC研究顯示，IT在資安、風險與法規遵循上的支出是最抗跌、也最不受預算刪減影響的項目。」

IDC也在報告中提到，由於登入憑證外流是今日資料外洩的最大元凶，因此資安的邊界已逐漸聚焦在身分上。

隨著企業投資多重雲端與混合雲基礎架構來支撐業務成長計畫，企業的攻擊面也持續擴大。由於企業內部缺乏相關技能，再加上IT的複雜性以及單一面向產品衍生的資安漏洞，網路駭客因而有機可乘，也讓CNAPP成為越來越受歡迎的一種選項。

根據IDC研究，全球CNAPP市場在2023年成長31.5%，總規模達到35億美元。趨勢科技2023年的CNAPP營收達到4.579億美元，較前一年成長11.3%。

趨勢科技營運長Kevin Simzer表示：「近幾年，趨勢科技在CNAPP市場中一直扮演著領導地位，而我們也不斷以身作則，提供強大的防護來解決客戶的痛點。」

趨勢科技的市場領導地位來自於Trend Vision OneTM平台無可匹敵的攻擊面管理功能，它能提供更優異的雲端風險管理、無代理程式的偵測與即時監控。這套平台是專為持續評估雲端攻擊面而設計，能提醒企業團隊留意資安與法規遵循漏洞，必要時還可自動加以矯正。

趨勢科技提供了集中化可視性、控管及強大的掃描、分析與發掘能力，將其全部整合至單一平台，讓客戶輕鬆管理自己的雲端防護，同時配合整體的網路資安策略。此點與IDC的見解一致：市場想看到工具和廠商的整合並希望能輕鬆地管理風險。