崇越獲天下人才永續獎 促進產業聯盟、吸納海外人才

崇越（5434）25日表示，以完善薪酬獎勵與福利政策強化留才，並透過產學合作培育國際人才，榮獲由《天下雜誌》主辦之2024年「天下人才永續獎」─大型企業組第2名；且於四大構面「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」，評選為「天下永續公民獎」大型企業組第10名肯定。

崇越提到，隨著科技提升及終端應用增加，半導體產業未來前景看好；然科技戰及地緣政治引發供應鏈供給短缺的風險，近年各國皆全力強化本土半導體製造業的競爭力。崇越科技強化供應鏈風險韌性，已於美國、日本、新加坡、馬來西亞、越南等地建立戰略性的服務據點，以滿足全球客戶服務在地化的需求。

因應集團海外業務擴展，崇越提到，於人才策略上，培育並拔擢優秀台籍人才，全方位加強檢視駐外津貼、出差津貼、短派津貼、海外差旅保險等諸多福利與措施。藉由計畫性的職務輪調及組織調整，讓優秀員工拓展跨領域思維及提升管理格局，並逐步增加海外在地人才的招聘。

崇越提到，支持國家政策，響應教育部所規劃之「促進國際生來臺暨留臺實施計畫」，並透過與國立臺灣大學合作，以「草船借箭」的模式，提供來臺就讀之國際優秀學梓企業實習機會與相關補助配套措施，此外，崇越科技更率先加入「臺灣新東向全球產學研聯盟協進會」，積極拓展國際人才招募管道，以期滿足企業布局國際化與多元人才需求。

崇越提到，加速海外布局，打造半導體供應鏈整合服務平台，於美國、日本與東南亞市場半導體銷售顯著成長，在越南、馬來西亞和新加坡亦承接多件海外工程案。隨海外營收和獲利水漲船高，為未來營運增長提供強勁支撐，海外人才布局更顯重要。崇越科技秉持「人才來源不受地域限制」、強化國際競爭力，放眼東南亞地區人才培育，落實企業永續發展，為產業廣納人才、開創新商機。