緯穎洪麗寗：美大選結果牽動當地設廠評估
緯穎（6669）董事長暨策略長洪麗寗25日表示，AI科技具敏感性，導致美中兩大陣營的地緣政治關係有點緊張，今年緯穎產線已完成「去中化」，美國總統大選結果也牽動緯穎赴美設廠的評估。
洪麗寗25日出席台灣女董事協會和安永聯合會計師事務所舉辦的2024剛柔並濟大未來論壇，與談分享AI時代所面臨的挑戰，她表示，由於AI科技具敏感性，使地緣政治關係更趨緊張，許多台廠為了貼近客戶或地緣政治因素，而展開全球化布局。
洪麗寗說，緯穎今年所有製造產線全面達到去中化，專注在台灣、馬來西亞、捷克與墨西哥等地擴建產能，美國總統大選的結果，也可能影響緯穎是否赴美設廠的計劃。
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