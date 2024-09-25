緯穎用 AI 好強！機器人做日報 6成財務部員工會 python

緯穎（6669）善用AI成績驚人，董事長洪麗甯25日透露財務部同仁6成會寫Python程式，每天早上10點AI機器人會自動送十種以上財務報表給她，她坦言AI應用就像一支電視遙控器，上面按鈕20～30個，但人們總按3個，AI世代如何鼓勵員工善用AI？答案是給足好工具跟好環境，AI應用才能真正落地。

「我經營緯穎最大的困難是想做的事情太多，但時間太少！而且我從不設KPI，但我給工具跟環境。」洪麗甯25日出席女董事協會「第五部女性治理白皮書」發布會分享AI推動經驗，她指出，企業面對AI應該有三層次思考，1是找出可能顛覆性的商業模式，2是在關鍵業務上建立由AI驅動的領導核心團隊，3是給予足夠工具，提升員工生產力。

她分享緯穎四年來，在內部員工生產力創意發展上的方法。首先是在關鍵性領域，為確保技術機密，緯穎會打造專屬自建自研的AI模型，同時全員推動No-code及Low-code應用，在工廠端也會善用數位孿生打造機器人生產，甚至工程師也已用AI輔助寫程式跟debug，最後人再來檢查，效率加速非常多。

「AI工具非常多！」洪麗甯指出，4～5年前開始，緯穎就展開數位轉型，但她並未對團隊設定KPI，而是提供非常多工具給員工運用，「我覺得身為經營者，要大方的給屬下工具，提供很多環境。」因此緯穎每年在內部舉敗黑客松競賽，鼓勵員工發表如何運用工具成果，第一名及前幾名成績團隊，會舉辦嘉年華展示會展示運用成果。

「AI應用非常多，就像電視遙控器上有20~30個按鈕，結果你只按3個。」洪麗甯表示，透過員工自訂題目發表工具應用成果，由下往上鼓勵，建立文化，現在一年有20~30個團隊報名，且很多是基層年輕員工，從工作崗位找出可以用機器人程式改善工作效率的方法。

洪麗甯表示，財務部4年前開始有AI小組推動，到現在，每天已經能夠用機器人生出十幾種財務報表，不只是營收或庫存調查，還包括外匯跟資金報表，到目前為止，已經超過5~6成員工會寫Python，「他們全部都是念財務的！我們財務部可以，你們也可以！」洪麗甯說。

洪麗甯表示，企業主不要忽視團隊成員的力量，尤其是年輕員工，對他們而言，這些工具更容易運用，而經營者最重要就是文化的推動，

洪麗甯表示，AI時代是千載難逢的機會，對緯穎這樣的公司，最大的挑戰就是全球化，因為有AI的敏感度及地緣政治效應，所以緯穎10幾年前就投入資料中心事業，並在墨西哥、捷克、中國大陸生產交貨，現在已經出貨給120幾個國家超過600座資料中心，從巴西、智利、印度、北歐國家都有，今年則因地緣政治效應，製造已全面撤出中國大陸。

洪麗甯表示，緯穎目前在台灣、馬來西亞、墨西哥跟捷克交貨，美國大選結果也將牽動緯穎是否赴美設廠，未來如何以散熱技術降低電力需求，或透過數據運算量不用那麼大就能達成目的，都是緯穎所屬行業必須解決的課題。