Google TV Streamer 上市 兼顧影視娛樂與智慧家庭功能

Google25日推出Google TV Streamer ，帶來全新的4K串流裝置選擇，擁有簡約時尚的外觀設計，具備Chromecast 裝置廣受喜愛的功能，為使用者帶來更快速、高品質的4K電視串流體驗，滿足使用者對家庭影音娛樂和智慧家庭的需求。主要推出陶瓷米顏色，售價3,250 元，並在Google 商店、台灣大哥大、myfone 購物、Momo 購物網、PChome 24h 購物、燦坤3C、全國電子等通路開賣。

Google AI 打造更個人化的影視娛樂體驗

Google指出，隨著串流影音服務的蓬勃發展，使用者在影視內容的選擇也越來越多。Google TV Streamer能夠在單一介面整合並呈現不同串流影音服務，包括YouTube、Netflix、Disney+、MyVideo、LINE TV、Spotify和Prime Video等，讓使用者能夠更便利地尋找自己想要觀看的電影和電視節目。

Google TV Streamer 導入Google AI 技術配合個人偏好設定，從使用者所訂閱的服務中推薦可能感興趣的內容，更輕鬆就能發掘下一個最愛的影視作品。使用者也可以為家中的每位成員建立個人化觀看清單並提供內容推薦，打造專屬於每一個人的娛樂體驗。

更強大的處理器 加倍記憶體

相較Chromecast 裝置，Google TV Streamer擁有更強大的處理器、加倍的記憶體和高達 32GB 的儲存空間，帶來更流暢的應用程式載入速度跟操作體驗。並支援 4K HRD 、Dolby Vision 與 Dolby Atmos，讓每個畫面細節、聲音和影像都栩栩如生，為使用者帶來置身電影院的體驗。

使用者可以透過 Wi-Fi 或乙太網路來連結 Google TV Streamer。透過新增的乙太網路埠，Google TV Streamer 能享有更高速穩定的網路連線，無論是在切換內容、載入或切換應用程式時可以更加順暢、不卡頓。

時尚外觀

Google TV Streamer 具有流線的時尚外型，能讓主機融入居家空間並直接擺放在電視前方，進一步強化和家中其他智慧家庭裝置的訊號與連線能力。Google TV Streamer支援Matter並內建Thread 邊界路由器，可以更快速、安全地連接包含門鎖和動作感應器等智慧家庭裝置，帶來更即時的反應與動作。

使用者現在也可以透過電視來操作 Google Home 控制面板，在沙發上就能輕鬆控制家中的智慧家庭裝置，像是依照心情調整燈光、冷氣溫度，甚至是關閉百葉窗等。不只如此，Google TV Streamer 也可以將使用者手機上的媒體內容投放到電視、或是將電視加入揚聲器群組，帶來更整合的操控體驗。