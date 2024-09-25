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威盛完成2.1億美元海外存託憑證發行訂價 折價4.88%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IC設計業者威盛（2388）25日宣布完成2.1億美元海外存託憑證訂價，發行價格為每單位GDR 19.08美元，相當於每股普通股為新台幣122.23元，相較昨日收盤價128.5元，折價為 4.88%，籌措資金將用於支應外幣購料所需。本次發行 GDR 將於盧森堡交易所掛牌。

威盛指出，本次發行GDR總金額約2.1億美元，每單位發行價格19.08美元，每單位海外存託憑證表彰公司普通股5股，此次一共發行1100萬單位，等同共5500萬普通股，以1美元約新台幣32.03元匯率推算，每股折合新台幣約122.23元，預計股權稀釋9.91%，不致對股東股權造成重大稀釋。

威盛進一步說，該筆GDR的發行計畫，在認購期間獲得多倍的超額認購（Multiple times covered），吸引多家全球知名投資者的參與。

威盛強調，儘管全球總體經濟情勢仍有所動盪、加以美國大選將近及地緣政治緊張情勢的狀況下，威盛仍能準確地把握有效的發行時機，鎖定有利的發行條款，且在AI浪潮和威盛領先的戰略部署與業務前景支持下，全球投資者對此次發行的反應正向。

威盛 新台幣

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