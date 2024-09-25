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輝達邱麗孟：台灣生態系統非常強 AI應用要加速

中央社／ 台北25日電

輝達NVIDIA）全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟今天表示，台灣的生態系統（Ecosystem）非常強，但整個供應鏈之外，希望台灣在AI人工智慧應用要加速，NVIDIA已在台灣成立亞洲第一個研發中心，希望攜手各界加速應用，再邁向另一個新高峰。

台灣女董事協會今天舉辦2024「剛柔並濟大未來」論壇，輝達（NVIDIA）全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟以「新AI時代展開：共好與挑戰的未來」為題發表看法。

邱麗孟表示，AI對於台灣來講，是絕佳的機會，第一，幫助台灣的生態系統（ecosystem），台灣從半導體到其他的部分都非常強，但整個供應鏈之外，希望台灣在AI的應用要加速，「應用一定要起來，這是台灣比較落後的部分」。

她進一步說，NVIDIA跟台灣很多產官學研合作，NVIDIA在台灣成立亞洲第一個研發中心，現在也和很多領導大學合作相關研究，也透過新創計畫來鼓勵新創團隊，希望供應鏈合作夥伴加速應用，一起推動台灣再邁向另一個新的高峰。

但她說，台灣在AI應用方面整體雖慢，但是智慧醫療方面發展很快速，台灣醫學中心已有80%以上都已經在用AI，最早可以應用的就是用AI來協助醫生診斷，降低誤判率，像長庚或是台大醫院在相關領域就走得更前面。

而製造方面，她舉例，像緯創、鴻海、台達電、和碩等台廠不只是單純用AI，因為AI跟數位孿生（Digital Twin）已經結合在一起，可讓產能很快建立，例如緯創利用輝達的科技，建廠過程減少50%的時間，增加50%的效率。

AI NVIDIA 輝達

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