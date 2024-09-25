群電解決客戶痛點 泰國布局射三箭

群電（6412）總經理曾國華表示，群電積極在泰國擴充產能，背後其實是受到美系一線客戶的指定。他表示，跟著客戶走，幫客戶解決痛點很重要，群電成功的三支箭，就是「品質」、「成本」、「彈性」。

過去群電靠著磁性元件變壓器自動化，在提高變壓器的品質的同時，也一併提出降低成本、增加彈性最好的解決方案，也因為持續性的、高品質的產品與服務，深受客戶信任，所以群電能成為美系重要客戶在東南亞生產的指定供應商。

群電自2017年起即成為全球筆電電源龍頭，現有的客戶都是一線的國際品牌客戶，除了PC電源外，公司在過去幾年也積極投入高附加價值的創新應用領域，如AI、電競筆電電源、AI伺服器、資料中心伺服器電源、高效能運算系統電源、衛星通訊電源、以及智慧整合平台等產品開發，深化競爭優勢。

曾國華表示，受到美中貿易戰與地緣政治影響，愈來愈多國際級客戶要求群電要有中國大陸廠區外的備援生產計畫，尤其是具機密性的、攸關國家安全的關鍵產業首當其衝。目前筆電、消費性電子客戶的要求大多還只是避險需求，但是通訊客戶已經要求廠商要調整生產基地，未來伺服器電源遲早也要走這條路。

群電表示，在電源這個成熟產業，Time to volume很重要，因應客戶要求，群電以最快速的決策速度以及高度執行力，發揮自動化製造的優勢，在兩年內完成廠房建置及設備移入，用不到半年時間完成安規及重大客戶的認證，使泰國新廠得以領先業界提供客戶最完整的產品線與服務。

未來公司也將以最快的反應速度，準時提供客戶大量高品質、合理成本的產品服務，幫客戶解決在供應鏈重組的所帶來的「品質瓶頸」、「成本瓶頸」、「彈性瓶頸」，積極爭取從中國大陸轉移出來的製造需求。

曾國華也強調，「找志同道合的伙伴打群架」很重要。電源產品處於電子產業鏈中游，做電源要成功，除了深耕客戶關係，也要深化與供應商關係，群電一直以來努力扮演承上啟下角色，致力於在公司、客戶和供應商間創造三贏局面。這次群電在泰國設廠，許多供應商也一起響應，包括PCB、被動元件、機殼、Shielding屏蔽材料、cable線等供應商都陸續在泰國買地設廠，看好未來電源零組件的供應鏈在泰國會愈來愈成熟，大家可以一起賺到錢。