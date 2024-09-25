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電梯新兵永佳捷赴美加州設灘頭堡 拚2025年第4季登興櫃

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
永佳捷董座許作名表示。圖／永佳捷提供
永佳捷董座許作名表示。圖／永佳捷提供

電梯新兵永佳捷Masada董事長許作名表示，今年在手訂單規模上看13.5億元，持續維持「一年籌備、二年成長、三年拚上市」計畫，預計明年第4季登錄興櫃，另，公司將拓展至美國市場，第一步先在加州設立灘頭堡。

許作名表示，今年上半年房市買氣旺盛、推案量大，電梯業暫時不受打房影響，今年業績目標，包括新梯訂單1,700台，改造升級訂單台數500台，保養台數5,000台，至8月底的實績看全年目標，估計達成率應可達9成以上。此外，為了擴大知名度，找來林書豪代言，25日下午將舉行代言記者會，將電梯的知名度躋身大廠之林。

許作名表示，永佳捷電梯從三年前草創階段員工2人，資本額50萬，到現在全台員工數已超過300人，資本額11.2億元，快速成長原因除了主推高性價比的維保、汰舊換新業務外，更重要是寶佳機構與國內ㄧ眾開發商、建商股東的大力支持。

許作名強調，電梯技術門檻近30年來已大幅降低，電機與電控系統的研製手法成熟而穩定，如同手機過去只有諾基亞與摩托羅拉，後來蘋果彎道超車後，三星、小米、OPPO、VIVO等性價比高的手機品牌群雄紛紛崛起，這種因技術門檻的降低而產業鏈快速更新的局面，屢見不鮮，電梯和電動車、手機就是最明顯的例子。

許作名說，國內電梯大廠都有超過半世紀以上的歷史，歷經從農業轉型到工業再到經濟起飛等不同時代的成長過程，早期電梯是「舶來奢侈品」，現在是普及的「升降設備」，台灣過去大廠的第1萬台可能得歷經15～20年才有可能達成，但到第8萬台新梯出貨，10餘年就可以達成，說明時代的增長飛速，除了市場需求量大外，還包括技術成熟、工廠自動化設備精進、技術門檻下降都是關鍵。

許作名表示，時空環境演變加上技術躍進、產能需求大幅提升，都成了永佳捷電梯快速成長的因素。當公司計畫上市櫃目標邁進時，營運過程必須合法合規、遵守誠信原則（Compliance），而財務報表更委由全球三大會計師之一簽證，這是永佳捷初創時即定下的重要戰略目標，經得起外界考驗。

至於美國市場方面，許作名指出，未來打算設立展銷公司與倉儲物流據點，更擬定加州率先設立灘頭堡，以及後續陸續在新英格蘭區推展市場。

許作名指出，Masada這一詞在希伯來文裡是「堅固堡壘」的意思，強調堅固、迅速、積極正向的精神；未來仍將秉持深耕台灣，積極布局海外，展現超強企圖。除了擘劃永佳捷未來，更得加大提升知名度，藉由林書豪來創造話題，加乘品牌效果，達到當初向投資人提出的願景，不負股東們的期待。

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