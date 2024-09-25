2024 女性治理白皮書出爐：女力領導上市公司創新高

2024年《女性治理白皮書》25日出爐，發現台灣千家上市公司中，2023年女性治理上升至168家，占整體公司17%，是從2020年統計以來女性領導者家數創新高，且電子通路業迎來第一位女性總經理。

台灣女董協會與安永聯合會計師事務所今日攜手舉辦「剛柔並濟大未來」論壇，邀請全台將近250位上市企業億萬市值女董、女性CEO及經理人齊聚進行交流，並聚焦於AI、ESG永續及國際人才培育等熱門話題。

金管會副主委邱淑貞、歐洲聯盟駐台代表處長谷力哲、輝達全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟、Amozon香港繼台灣總經理王定愷、佳世達（2352）集團董事長陳其宏、台積電（2330）資深副總何麗梅及安永聯合會計事務所所長傅文芳皆出席與會。

傅文芳表示，多元共融從90年代安永致力於全球推動的重要政策，安永的管理階層中過半數是女性，可說是台灣最重視女性職場平權的四大會計師事務所，且今年安永的全球執行長由女性擔任，是四大會計師事務所創舉，相信這份女性治理白皮書能讓各界更加認識女力領導帶來的正面效益。

安永聯合會計師事務所稅務服務副營運長沈碧琴指出，據今年的女性治理白皮書調研結果，台灣2023年1,007家上市公司中，168家由女性治理，占上市公司17%，其中61%董/總為同一位女性擔任，是從2020年統計以來女性領導者家數創新高，主要是因為男性交棒給女性多於女性交棒給男性。

調查亦指出，新上市公司中，有5家公司總經理為女性，2023年上市公司中電子通路業和玻璃陶瓷業仍無女性領導者，原本2022年無女性領導者的產業電子通路業，繼2022年水泥業有第一位女性總經理出任後，也出現女性總經理上任。

GEN AI已成為企業轉型和創新關鍵動力，調查顯示，近5成女性領導者已完成或正在進行聘用具備AI技能的新人才，6成女性領導者著重於AI營運和管理，應用AI發展產品/服務和產品開發，以提升競爭優勢。

地緣政治緊張局勢也深深影響企業營運，高達49%女性領導者將其當成第二關注焦點，並有89%預期將是未來主要的風險之一；對於人才策略上，78%希望招募或培養具國際化適應力的本國人才、61%採取招募非本國人的國際化人才、68%增加員工培訓預算。

ESG也是企業不可忽視的議題，調查顯示，84%的台灣女性領到者認為這非常重要，除積極推動ESG績效衡量與報告，並制定減碳目標和承諾，近半也公開碳排減量目標，並制定達到淨零排放的時間點。

台灣女董協會創會榮譽理事長蔡玉玲指出，2023年女性治理的上市公司中，營收有成長的家數比例43%，高於整體上市公司的36%，在每股盈餘 (EPS) 方面，女性治理公司表現優於平均水平。