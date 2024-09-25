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技嘉推出 Intel Xeon 6900 系列 P-core 處理器伺服器

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉推出Intel Xeon 6900系列 P-core 處理器伺服器。技嘉／提供
技嘉推出Intel Xeon 6900系列 P-core 處理器伺服器。技嘉／提供

隨著各行業日益依賴 AI、雲端運算及邊緣技術，做為AI伺服器與先進冷卻技術的領導者，技嘉（2376）子公司技鋼科技將伺服器設計與最新的處理器技術緊密結合，確保客戶輕鬆迎向未來挑戰。技鋼科技宣布推出首波支援 Intel Xeon 6 處理器 P-core 的技嘉伺服器系列。

此全新 Intel Xeon 平台專為提升核心效能而設計，能有效應對運算密集與AI密集的工作，並適合廣泛應用。技嘉伺服器為新處理器精心調校以達最佳效能，助力企業解決運算密集型工作負載。

全新技嘉伺服器支援最高 128 核心的 Intel Xeon 6900 系列處理器，並可支援高達 96 條 PCIe Gen5 通道。6900 系列針對記憶體密集型工作負載進行最佳化，擴展至 12 通道記憶體並支援高達 64 條 CXL 2.0 通道。這種模組化的系統單晶片架構是將數個功能不同的晶片，透過製程技術整合為具有完整功能的晶片，得以在共同平台上最佳化效能與效率的平衡表現。

技鋼科技持續推動伺服器創新，提供能滿足現代運算需求的解決方案。基於 Intel Xeon 6900 系列處理器的新伺服器設計，將為各行各業提供無與倫比的效能、效率與靈活性。在接下來的幾個月內，技嘉科技也將推出適用於 Intel Gaudi 3 GPU 的新型伺服器，此可擴充的解決方案專為 AI 工作負載（包括生成式 AI 推論工作）進行最佳化，預計 SC24 展會中就可以和大家見面。

伺服器 技嘉 處理器

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