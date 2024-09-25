微星全新伺服器平台採用Intel Xeon 6 性能核心處理器

微星（2377）發表搭載性能核心(P-cores) 的Intel Xeon 6處理器最新伺服器平台，新產品是針對資料中心工作負載的多樣需求而量身打造，能為計算密集的任務提供卓越的性能。

MSI微星科技企業平台解決方案總經理許言聞指出，隨著計算密集型AI、高性能運算（HPC）應用以及關鍵任務的數據庫和分析工作負載的激增，資料中心性能的需求達到了前所未有的高度。為了應對這些挑戰，IT團隊必須在多樣化的工作負載中提供穩定且高效的性能。MSI最新推出的伺服器平台，搭載Intel Xeon 6處理器，能夠在各類任務中提供卓越的效能，完美滿足對性能和效率的多樣化需求。

搭載P-cores的Intel Xeon 6處理器經由優化，可為高核心性能敏感和通用計算工作負載提供最低的總體擁有成本（TCO）。憑藉128個核心、卓越的記憶體頻寬以及先進的I/O功能，Intel Xeon 6處理器提供了應對AI、HPC和數據分析工作負載中最具挑戰性的需求所需的性能。

MSI全新伺服器平台基於OCP資料中心模組化硬體系統 (DC-MHS) 的架構，支援具有P-cores的 Intel Xeon 6處理器並配有DC-SCM硬體管理卡，具有模組化伺服器管理以及簡化的OpenBMC韌體開發的特性，新伺服器非常適用於現代雲服務供應商和資料中心，能提供管理靈活性和散熱效能。

兩款專為高密度核心計算量身打造的伺服器，均採用了相同的D3071 DC-MHS M-DNO Type-2主機處理器模組（Host Processor Module），並搭配單路Intel Xeon 6處理器為核心設計，這些伺服器包括2U 2節點的CD270-S3071-X2和3U 2節點的CD370-S3071-X2系統平台，專為計算密集型工作負載而設計，並具備出色的散熱性能。伺服器使用氣冷散熱技術，處理器TDP高達500W，提供穩定而高效的性能。

MSI提供支援 Intel Xeon 6處理器多樣化的伺服器平台 ，從高效能AI解決方案到具擴展性且具能源效率的雲端系統，能滿足當今企業及未來的需求。