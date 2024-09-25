威盛完成2.1億美元海外存託憑證發行訂價

威盛（2388）今日完成2.1億美元海外存託憑證訂價，以24日收盤價128.50元，折價為4.88%。威盛表示，此次發行資金用途為支應外幣購料所需資金。

威盛表示，儘管在全球總體經濟動盪、美國大選將近及地緣政治緊張情勢的狀況下，公司仍在獲得主管機關核准後準確地把握發行窗口，並鎖定良好的發行條款。本次交易獲得多倍認購，也有效提升威盛在國際投資市場上的能見度，除了吸引優質的國際機構投資人外，也能加強公司的財務結構。

威盛此次發行的海外存託憑證將於盧森堡交易所掛牌，發行價格為每股GDR 19.08美元（相當於每普通股新台幣122.23元）。