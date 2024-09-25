快訊

又有颱風？賈新興：27日恐有熱低壓發展成颱機率高 離台比較近需觀察

未邀首集動畫導演麥人杰 「魔法阿媽2」主創團隊盼諒解：當年失聯留下警戒

以色列連轟3天釀569死！黎巴嫩外長：只有美國能阻止戰爭

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾發表新一代AI解決方案Xeon 6和Gaudi 3

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾發表次世代AI解決方案Xeon 6 伺服器晶片。圖/英特爾提供
英特爾發表次世代AI解決方案Xeon 6 伺服器晶片。圖/英特爾提供

因應AI需求攀升，英特爾24日推出搭載效能核心（P-core）的Xeon 6和Gaudi 3 AI加速器，強化公司致力於提供具備每瓦最佳效能且降低總持有成本（TCO）的強大AI系統的承諾。

英特爾並宣布與領導OEM夥伴合作包括戴爾和美超微，開發共同設計的系統，以滿足客戶在有效AI布署的特定需求。戴爾與英特爾正共同設計適用於Gaudi 3和Xeon 6且以檢索增強生成（RAG）為基礎的解決方案。

英特爾執行副總裁暨資料中心與AI解決方案總經理Justin Hotard指出，AI需求帶動資料中心大規模轉型，產業因此開始在軟硬體和開發工具上尋求更多選擇。

英特爾發表全新Intel Xeon 6搭載效能核心（P-core），是款專為處理運算密集型的工作負載而設計，並兼顧優異效率的AI伺服器晶片。相較於上一代處理器，Xeon 6提供2倍的效能提升，不僅核心數增加、記憶體頻寬加倍，更將AI加速功能嵌入每個核心。英特爾此款處理器，專為滿足邊緣到資料中心和雲端環境的AI效能需求而打造。

至於新一代Intel Gaudi 3 AI加速器，特別為大規模生成式AI最佳化的設計，具備64個張量處理器核心（TPC）和8個矩陣乘法引擎（MME），能加速深度神經網路運算。此外，還包括用於訓練與推論的128 GB HBM2e記憶體，以及用於可擴充網路的24個200 Gb乙太網路連接埠。Gaudi 3提供了與PyTorch框架、先進的Hugging Face Transformer模型和diffuser模型無縫的相容性。英特爾近期宣布與IBM合作，將英特爾Gaudi 3 AI加速器做為服務布署至IBM Cloud上，期待透過這項合作，客戶在使用AI與擴充AI規模時，能同時強化效能與降低總持有成本（TCO）。

大規模部署AI涉及各種考量因素，包括靈活彈性布署的選項、具競爭力的價格效能比，以及可用的AI技術等。英特爾強大的x86架構與廣泛的開放生態系，使其能夠支援企業建構具備最佳化總持有成本（TCO）及每瓦效能的高價值AI系統。值得一提的是，市場上高達73%的GPU加速伺服器是使用Intel Xeon系列處理器作為伺服器處理器（host CPU）3。

英特爾發表次世代AI解決方案Gaudi 3 AI加速器。圖/英特爾提供
英特爾發表次世代AI解決方案Gaudi 3 AI加速器。圖/英特爾提供

AI 英特爾 處理器

延伸閱讀

高通洽收購英特爾引疑慮 美媒：晶圓廠象徵國家實力

英特爾營運面臨挑戰 但與聯電的合作計畫不受影響

高通喊收購「I同學」震驚科技界！陸行之曝5大盤算 昔日CPU霸主還有救嗎？

傳美國阿波羅管理公司提議投資英特爾1600億元

相關新聞

英特爾發表新一代AI解決方案Xeon 6和Gaudi 3

因應AI需求攀升，英特爾24日推出搭載效能核心（P-core）的Xeon 6和Gaudi 3 AI加速器，強化公司致力於...

威盛完成2.1億美元海外存託憑證發行訂價

威盛（2388）今日完成2.1億美元海外存託憑證訂價，以24日收盤價128.50元，折價為4.88%。威盛表示，此次發行...

半導體風雲／台積急擴先進封裝 捨雲林轉屏東飄政治味

想跟著台積電布局房市的投資者要注意了。由於AI晶片客戶對先進封裝需求超乎預期強勁，台積電內部近期敲定決定持續擴大先進封裝布局，將原本擴產高峰期，由原規畫的2028年，延長至2030年；擴產地點除了近期大買南科周遭土地外，建廠廠址決定捨棄雲林，另個地點的可能性大幅上升...

美打紅鏈 車用電子訂單轉台…國巨、富鼎大贏家

美國接連狂打大陸汽車業，不僅大陸電動車輸美稅率大增至100%，且半導體元件關稅倍增至五成的措施將在27日生效，連美國聯網...

台商分享與華為打交道心得 精元：要蘋果品質 給小米價格

台商筆電鍵盤大廠精元在中國大陸有五個生產基地，為配合美系客戶分散供應鏈要求，開始往東南亞布局產線。為了彌補大陸廠流失的產...

半導體展望審慎樂觀

瑞銀證券台灣半導體分析師林莉鈞昨（24）日表示，對半導體業展望審慎樂觀，預期2025年將持續增長，其中，不含記憶體的半導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。