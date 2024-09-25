英特爾發表新一代AI解決方案Xeon 6和Gaudi 3

因應AI需求攀升，英特爾24日推出搭載效能核心（P-core）的Xeon 6和Gaudi 3 AI加速器，強化公司致力於提供具備每瓦最佳效能且降低總持有成本（TCO）的強大AI系統的承諾。

英特爾並宣布與領導OEM夥伴合作包括戴爾和美超微，開發共同設計的系統，以滿足客戶在有效AI布署的特定需求。戴爾與英特爾正共同設計適用於Gaudi 3和Xeon 6且以檢索增強生成（RAG）為基礎的解決方案。

英特爾執行副總裁暨資料中心與AI解決方案總經理Justin Hotard指出，AI需求帶動資料中心大規模轉型，產業因此開始在軟硬體和開發工具上尋求更多選擇。

英特爾發表全新Intel Xeon 6搭載效能核心（P-core），是款專為處理運算密集型的工作負載而設計，並兼顧優異效率的AI伺服器晶片。相較於上一代處理器，Xeon 6提供2倍的效能提升，不僅核心數增加、記憶體頻寬加倍，更將AI加速功能嵌入每個核心。英特爾此款處理器，專為滿足邊緣到資料中心和雲端環境的AI效能需求而打造。

至於新一代Intel Gaudi 3 AI加速器，特別為大規模生成式AI最佳化的設計，具備64個張量處理器核心（TPC）和8個矩陣乘法引擎（MME），能加速深度神經網路運算。此外，還包括用於訓練與推論的128 GB HBM2e記憶體，以及用於可擴充網路的24個200 Gb乙太網路連接埠。Gaudi 3提供了與PyTorch框架、先進的Hugging Face Transformer模型和diffuser模型無縫的相容性。英特爾近期宣布與IBM合作，將英特爾Gaudi 3 AI加速器做為服務布署至IBM Cloud上，期待透過這項合作，客戶在使用AI與擴充AI規模時，能同時強化效能與降低總持有成本（TCO）。