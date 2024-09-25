快訊

又有颱風？賈新興：27日恐有熱低壓發展成颱機率高 離台比較近需觀察

未邀首集動畫導演麥人杰 「魔法阿媽2」主創團隊盼諒解：當年失聯留下警戒

以色列連轟3天釀569死！黎巴嫩外長：只有美國能阻止戰爭

威盛海外存託憑證每單位19.08美元 籌2.1億美元購料

中央社／ 台北25日電

威盛完成海外存託憑證（GDR）發行訂價，每單位GDR表彰5股威盛普通股，每單位發行價格為19.08美元，折合新台幣611.13元，約當每股普通股122.23元，較24日收盤價128.5元折價4.88%。

威盛指出，這次發行1100萬單位海外存託憑證，將於盧森堡證券交易所掛牌；估計將籌措2.1億美元，約新台幣67.22億元，將用以支應外幣購料所需的資金。

威盛近年深耕人工智慧（AI）應用市場，今年8月受惠旗下特殊應用晶片（ASIC）廠威宏出貨增長，推升營收攀高至18.35億元，月增1.28倍，年增近7成，並創下歷史新高；威盛累計前8月營收77.58億元，年增4.27%。

威盛表示，這次發行海外存託憑證，投資人參與踴躍，簿記成功獲得多倍認購，估計股權稀釋比例約9.91%。預期將有助節省利息支出，降低財務負擔並提升償債能力，另能挹注中長期營運資金，增加營運獲利能力，對未來營運將有正面助益。

威盛 新台幣

延伸閱讀

中美晶完成2.84億美元海外存託憑證發行訂價 折價5.74%

電子機電股走弱 台股下跌逾百點後跌幅收斂

中美晶GDR每單位5.17美元 折價5.7%

NVIDIA Blackwell 平台和ASIC晶片升級助力2025年液冷散熱滲透率逾20%

相關新聞

英特爾發表新一代AI解決方案Xeon 6和Gaudi 3

因應AI需求攀升，英特爾24日推出搭載效能核心（P-core）的Xeon 6和Gaudi 3 AI加速器，強化公司致力於...

威盛完成2.1億美元海外存託憑證發行訂價

威盛（2388）今日完成2.1億美元海外存託憑證訂價，以24日收盤價128.50元，折價為4.88%。威盛表示，此次發行...

半導體風雲／台積急擴先進封裝 捨雲林轉屏東飄政治味

想跟著台積電布局房市的投資者要注意了。由於AI晶片客戶對先進封裝需求超乎預期強勁，台積電內部近期敲定決定持續擴大先進封裝布局，將原本擴產高峰期，由原規畫的2028年，延長至2030年；擴產地點除了近期大買南科周遭土地外，建廠廠址決定捨棄雲林，另個地點的可能性大幅上升...

美打紅鏈 車用電子訂單轉台…國巨、富鼎大贏家

美國接連狂打大陸汽車業，不僅大陸電動車輸美稅率大增至100%，且半導體元件關稅倍增至五成的措施將在27日生效，連美國聯網...

台商分享與華為打交道心得 精元：要蘋果品質 給小米價格

台商筆電鍵盤大廠精元在中國大陸有五個生產基地，為配合美系客戶分散供應鏈要求，開始往東南亞布局產線。為了彌補大陸廠流失的產...

半導體展望審慎樂觀

瑞銀證券台灣半導體分析師林莉鈞昨（24）日表示，對半導體業展望審慎樂觀，預期2025年將持續增長，其中，不含記憶體的半導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。