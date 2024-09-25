威盛海外存託憑證每單位19.08美元 籌2.1億美元購料
威盛完成海外存託憑證（GDR）發行訂價，每單位GDR表彰5股威盛普通股，每單位發行價格為19.08美元，折合新台幣611.13元，約當每股普通股122.23元，較24日收盤價128.5元折價4.88%。
威盛指出，這次發行1100萬單位海外存託憑證，將於盧森堡證券交易所掛牌；估計將籌措2.1億美元，約新台幣67.22億元，將用以支應外幣購料所需的資金。
威盛近年深耕人工智慧（AI）應用市場，今年8月受惠旗下特殊應用晶片（ASIC）廠威宏出貨增長，推升營收攀高至18.35億元，月增1.28倍，年增近7成，並創下歷史新高；威盛累計前8月營收77.58億元，年增4.27%。
威盛表示，這次發行海外存託憑證，投資人參與踴躍，簿記成功獲得多倍認購，估計股權稀釋比例約9.91%。預期將有助節省利息支出，降低財務負擔並提升償債能力，另能挹注中長期營運資金，增加營運獲利能力，對未來營運將有正面助益。
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