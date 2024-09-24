凌陽邊緣 AI 晶片紅了 成為美對陸祭車聯網轉硬體禁令後搶手貨

美中貿易戰延燒，美方不僅再祭出高關稅，也對車聯網關鍵元件與軟體發出禁令，以車聯網相關新政最讓業界慌了手腳，主因車聯網正是當下車廠積極發展方向，美方此次斷絕大陸元件與軟體，車廠積極找非陸供應鏈代替，台廠中，老牌IC設計廠凌陽（2401）的車用邊緣AI晶片成為搶手貨，商機強強滾。

凌陽耕耘車用產品線多年，運用自家矽智財（IP）推出具備支援蘋果、Google等主要作業系統的車用智慧座艙系統，加上擁有環景影像等功能的停車輔助系統、車用沉浸式音訊技術，都是車聯網關鍵晶片，並可協助客戶同時整合進一個主機以節省開發成本，隨著美方新政出爐，凌陽車用品更有如猛虎出柙。

凌陽在車用邊緣AI晶片也有重大突破，相關產品是未來助攻車聯網功能進化的要角，也將受惠美方「去中化」新政。凌陽邊緣AI晶片先前已陸續獲得日本、美國等地主要車廠採用，也打入大陸電動車市場供應鏈，如今更能發光發熱。

凌陽正積極強化下世代邊緣AI晶片布局，公司透露，正著手打造次世代C＋P架構的C5 AI晶片，規劃以12奈米打造，看好下半年ADAS（先進駕駛輔助系統）、Cockpit（智慧座艙）等滲透力度持續成長，樂見今年車用產品線表現，明年業績也會持續走揚。

功率半導體也會是另一台廠受惠轉單重點，主因陸企在功率半導體市占率高，聞泰科技旗下安世半導體（Nexperia）即位居全球前十大廠，隨著禁令在2025年正式生效，台灣業者將可享有轉單新效益，不僅國巨集團旗下富鼎受惠，強茂 、台半、德微等也將沾光。

其中，德微在母公司達爾集團的力援下，成為銷美一大助力，尤其今年在併購基隆廠後，取得生產高電壓、大電流的閘流體（Thyristor）的技術，在美國明確將閘流體列入清單下，德微也將大搶美國汽車市場。

業界點出，台廠具備美國通路將有直接優勢直攻美國市場，包括強茂 、台半、德微等。台半近年積極耕耘車用以及工控產品，目前車用占比達約五成，其中40V MOSFET出貨量將持續成長，60V MOSFET則與晶圓代工廠合作導入新製程。

強茂近日也亮相最新的60V、100V和150V車規級MOSFET，專為汽車和工業電力系統設計提供優異性能和效率，持續強化產品結構，目前中壓MOSFET產品正送樣工控、車用客戶，未來有助優化獲利結構。