光通訊熱 上詮、光聖吃補

AI基礎建設商機湧現，同步催動高速傳輸需求，隨著光通訊規格持續升級，上詮（3363）、光聖、波若威等台廠已相繼切入800G以上光通訊市場、或搶進布局共同封裝光學元件（CPO）商機，率先受惠。

隨著資料中心運算能力增加，傳統光收發器傳輸損耗問題持續擴大，推升對矽光子應用的光通訊傳輸需求成長。

業界人士指出，Google傳出已在最新的資料中心，開始部署800G光收發器，而第4季起各大雲端服務供應商（CSP）導入的輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構伺服器，也都將配置400G或800G光收發器，明年更有機會來到1.6T。

據了解，隨著AI時代推進，加快交換器與光收發器迭代速度，許多光通訊業者已緊鑼密鼓地開發下世代的1.6T模組。

光聖受惠美系資料中心客戶持續建置算力，光被動元件產品出貨暢旺，部分訂單能見度甚至看到第4季。CPO方面也透過轉投資公司合聖布局，合聖去年在矽光子晶片設計上取得重大突破，成功設計出矽光子晶片在半導體雷射封裝及光纖封裝所需的製程設計套件，這些矽光子設計方案可應用在AI GPU系統、數據中心CPO交換機及FTTX網路等領域。

上詮為目前檯面上唯一與台積電在共同封裝光學元件（CPO）方面有合作關係的光通訊廠商，在矽光子領域主要著墨光纖與矽光子晶片連接的連接器，目前正在與客戶端進行設計與驗證。