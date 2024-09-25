奧特曼預言：超級AI有影 鴻海、廣達等扮基建彈藥庫

OpenAI執行長奧特曼罕見發表長文，直言「超級AI有可能在未來幾千天內問世」，過程中如何降低算力成本與建立AI基礎設施至關重要。

法人指出，奧特曼擘劃AI願景，為超級AI帶來無限想像空間，將催生可觀的AI基礎建設商機，AI伺服器代工廠鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎及英業達等，將扮演裝填「AI基礎建設彈藥庫」的重要角色，營運同步喊衝。

奧特曼擘劃超級AI時代

奧特曼23日透過部落格，發表一篇上千字、名為「The Intelligence Age（智慧時代）」的文章。他在文中指出，AI將成為人類用來解決難題的工具，技術進步將使未來幾代的人們，能完成前人認為不可能的事。

奧特曼相信，繼石器時代、農業時代與工業時代後，智慧時代是人類歷史將迎來的下個革命性時代，而通往智慧時代的道路將由算力、能源與人類意志打造而成。

至於如何實現超級AI？奧特曼認為，關鍵在於「深度學習奏效」，深度學習成為人類進入超級AI時代的鑰匙。

奧特曼預測，在幾千個日子後，超級AI可能就會誕生，也許需要更長的時間，但相信終究會實現。

奧特曼表示，若要盡可能提高AI普及率，讓更多人使用AI，就必須降低運算成本，若AI基礎建設不夠，AI就會成為非常有限的資源，引發爭奪戰，甚至可能成為只有富人才能使用的工具。

奧特曼認為，AI很快就會成為人類個人助理，且會愈來愈強大，最終成為一支個人AI團隊，當中包括不同領域的虛擬專家，協助人類達成任何他們想像得到的目標，並將協助在教育、健康照護、軟體研發等領域完成突破。