半導體展望審慎樂觀

經濟日報／ 記者崔馨方廖賢龍／台北報導

瑞銀證券台灣半導體分析師林莉鈞昨（24）日表示，對半導體業展望審慎樂觀，預期2025年將持續增長，其中，不含記憶體的半導體營收今年將成長約8%，明年有望再增長18%，成長動能主要來自消費類和AI相關產品，因目前下游庫存狀況健康、且較為穩定。

林莉鈞說，進入2025年初，預計下游庫存可能會過低，將進一步推動產能利用率，尤其是晶圓代工和封裝領域。雖然市場對GPU供應商推動架構過快而產生的良率，但預期這些問題在未來幾個月內會逐步改善。

針對先進製程，2奈米技術被視為未來幾年的重要機會，預計將超過3奈米的需求高峰。隨著AI、PC和手機對運算能力的需求上升，且成熟製程晶圓代工廠利用率回升，預計台灣的晶圓代工廠明年將呈現強勁增長。

瑞銀台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出，AI伺服器方面，首先投資人擔心美國四大雲服務商（CSP）資本支出是否能持續，進而影響台灣供應鏈。

AI 半導體 晶圓代工廠

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