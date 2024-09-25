快訊

大醫院加護病房 超級細菌抗藥性逾7成

輝達上漲近4%！帶動美股道瓊、史指再創歷史新高 台積電ADR勁揚逾4%

簡立峰任中華電法人董事

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電（2412）昨（24）日公告，大股東交通部將配任兩席法人代表董事，延攬前Google台灣區分公司總經理、現任沛星互動科技獨董簡立峰，以及交通部政務次長伍勝園進入董事會，即日起生效。

此外，市場盛傳中華電董事長及總經理也有人事異動，將在近期舉行臨時董事會討論相關高層人事案，並於周五（27日）舉行交接典禮，但均未經中華電信證實。

在中華電傳出新舊董總座將交接前夕，交通部先配任新任法人董事。中華電昨日公告，大股東交通部派任新法人董事代表，曾任Google台灣董事總經理簡立峰接任中華電信法人董事，補蔡秀涓董事遺缺；交通部政務次長伍勝園擔任法人董事，遞補胡湘麟董事遺缺。

業界人士指出，中華電董事長及總經理人事案仍待董事會通過，現在董事成員到齊，近期可能舉行臨時董事會，推舉董事長人選，並通過總經理人事案。

中華電信 交通部 董事長

延伸閱讀

鬧事仔沒得玩了？Google Maps學校改名亂全台 教育部祭這招

獨／中華電高層異動…簡志誠內定升任董事長 林榮賜接總經理

短期通勤也可享優惠 交通部推TPASS 2.0已有4縣市提方案

民主基金會25日處理盧業中人事案 韓國瑜正面迎戰

相關新聞

美打紅鏈 車用電子訂單轉台…國巨、富鼎大贏家

美國接連狂打大陸汽車業，不僅大陸電動車輸美稅率大增至100%，且半導體元件關稅倍增至五成的措施將在27日生效，連美國聯網...

鴻海新電動車 科技日亮相…官網預告第七款產品Model D

鴻海昨（24）日宣布攜手義大利頂尖汽車設計公司賓尼法利納（Pininfarina），在10月8、9日舉辦的鴻海科技日上，...

奧特曼預言：超級AI有影 鴻海、廣達等扮基建彈藥庫

OpenAI執行長奧特曼罕見發表長文，直言「超級AI有可能在未來幾千天內問世」，過程中如何降低算力成本與建立AI基礎設施...

台商分享與華為打交道心得 精元：要蘋果品質 給小米價格

台商筆電鍵盤大廠精元在中國大陸有五個生產基地，為配合美系客戶分散供應鏈要求，開始往東南亞布局產線。為了彌補大陸廠流失的產...

半導體展望審慎樂觀

瑞銀證券台灣半導體分析師林莉鈞昨（24）日表示，對半導體業展望審慎樂觀，預期2025年將持續增長，其中，不含記憶體的半導...

鴻海布局印度 零組件先行

鴻海除了將推出新款電動車Model D，也擴大布局印度電動車市場，並以電動車零組件先行，除了設立電池儲能系統，旗下的鴻軒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。