簡立峰任中華電法人董事

中華電（2412）昨（24）日公告，大股東交通部將配任兩席法人代表董事，延攬前Google台灣區分公司總經理、現任沛星互動科技獨董簡立峰，以及交通部政務次長伍勝園進入董事會，即日起生效。

此外，市場盛傳中華電董事長及總經理也有人事異動，將在近期舉行臨時董事會討論相關高層人事案，並於周五（27日）舉行交接典禮，但均未經中華電信證實。

在中華電傳出新舊董總座將交接前夕，交通部先配任新任法人董事。中華電昨日公告，大股東交通部派任新法人董事代表，曾任Google台灣董事總經理簡立峰接任中華電信法人董事，補蔡秀涓董事遺缺；交通部政務次長伍勝園擔任法人董事，遞補胡湘麟董事遺缺。

業界人士指出，中華電董事長及總經理人事案仍待董事會通過，現在董事成員到齊，近期可能舉行臨時董事會，推舉董事長人選，並通過總經理人事案。