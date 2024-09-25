鴻海布局印度 零組件先行

鴻海（2317）除了將推出新款電動車Model D，也擴大布局印度電動車市場，並以電動車零組件先行，除了設立電池儲能系統，旗下的鴻軒科技印度研發中心也正式設立，搶進印度當地的自駕車晶片與邊緣運算晶片等領域，持續深化電動車產業鏈的布局。

印度媒體PTI之前引述鴻海董事長劉揚偉談話指出，劉揚偉一直都有與印度本地的產業部長討論，如何在泰米爾納德邦的BESS（電池儲能系統）方面合作。PTI報導也指出，鴻海集團已提議在印度設立電動車部門。

劉揚偉被問及電動車生產進度時表示，將會「非常快」展開。他並透露，鴻海已在印度投資100億美元，未來幾年會有更多行動，計畫進行更多投資。

鴻軒科技是鴻海與全球領導車廠Stellantis合資成立的車用晶片設計公司，共同研發車用晶片並適用於各種車用系統。鴻軒以車用微控制器（MCU）與系統單晶片（SoC）兩大領域為主要業務，其方案含括邊緣運算晶片到中央運算單元，以及先進駕駛輔助系統等晶片的應用，致力打造全方位車用晶片解決方案。

鴻軒科技總部在荷蘭，已在台灣設立第一座研發中心，近期在印度班加羅爾開幕第二座研發中心，可以看出，鴻海集團對印度市場的重視，已經不僅是生產iPhone。