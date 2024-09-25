鴻海新電動車 科技日亮相…官網預告第七款產品Model D

鴻海（2317）昨（24）日宣布攜手義大利頂尖汽車設計公司賓尼法利納（Pininfarina），在10月8、9日舉辦的鴻海科技日上，正式亮相新款電動車Model D，包括賓士與法拉利等多款汽車，都是由賓尼法利納合作操刀。

鴻海科技日將於10月8日和9日登場，鴻海23日凌晨在臉書官網釋出全新電動車Model D的預告短片，預計在科技日期間亮相，鴻海更在貼文中以中英文表示，Model D將引領未來科技。

鴻海昨天下午再度釋出消息，表示新款電動車Model D，是攜手義大利知名汽車設計商賓尼法利納合作設計。賓尼法利納是成立於1930年的頂尖汽車設計品牌，為汽車進行客製化設計，不少廣為人知的汽車品牌都是其客戶，包含法拉利、瑪莎拉蒂、賓士AMG等廠牌為其設計多款經典車款，包括大型房車、豪華轎車、中型和小型轎車，還有混合動力和純電動車等，提供客製化設計。

鴻海新款Model D電動車將亮相

鴻海董事長劉揚偉先前指出，Model D車長定位將介於跨界休旅的Model C與豪華轎車Model E之間。根據鴻海釋出的預告影片，業界推估，Model D可能是比Model C大一點的SUV車款或是MPV。

鴻海目前已開發出六款電動車，分別是純電休旅車ModelC、豪華旗艦轎車Model E、電動巴士Model T、概念跨界原型車Model B、電動皮卡Model V，以及電動物流車Model N。

從目前鴻海發表的車款來看，電動巴士Model T、純電休旅車Model C均已進入量產交車，Model B今年也將推出量產版，最快年底開放預訂。另外，還有豪華轎車Model E、電動皮卡Model V、電動物流車Model N等。

根據統計，鴻海旗下鴻華先進以Model C為基礎，為裕隆旗下納智捷（LUXGEN）開發的n7電動車，納智捷今年前八個月累積交車達5,115輛，預計第4季前，每月交車可維持約1,000至1,200輛。

至於電動巴士Model T也獲得海內外客戶大力支持，目前訂單大於產能，鴻華先進在高雄橋頭的新廠已於4月11日動土，預計2025年完工，初期約年產500輛、2028年目標是擴產至1,000輛。

海外市場方面，鴻海之前表示，預期明年可以看到鴻海電動車在美國市場推出，東南亞市場也很快會看到進展。而日本市場已經取得進展，預期明年可望看到成果。