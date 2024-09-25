聯發科為旗艦晶片上市暖身 邀「繁花」女主角拍微電影

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

雖然聯發科（2454）身為晶片商，並沒有直接面對手機終端市場客戶，但這次依然為旗艦晶片天璣9400宣傳造勢砸下重金，邀請在今年上半年大紅大紫的中國大陸熱門商業題材電視劇「繁花」中擔綱女主角之一的辛芷蕾，合作演出微電影，大動作為天璣9400上市暖身。

聯發科目前還未正式公布天璣9400的晶片名稱，但外界傳出，該晶片的首發機種將會是vivo X200 以及 OPPO Find X8。聯發科這次天璣新晶片發布會預計將於深圳舉行，該公司近日也先在臉書等管道釋出約15分鐘的天璣晶片「天際奇航」宣傳片，邀請辛芷蕾擔綱演出。

據悉，聯發科天璣晶片發展至今，因為是B2B銷售模式，各代產品並沒有邀請過代言人。繁花由王家衛執導，從去年底到今年初在中國大陸播出，掀起一波復古上海熱，也讓辛芷蕾在當地市場進一步躋身當紅女星。雖然她這次與聯發科合作，不算是為特定產品代言，但是擔任「天璣心世界探索官」的角色，拍攝宣傳微電影，足以顯見聯發科的產品行銷與造勢模式愈來愈靈活。

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