美打紅鏈 凌陽邊緣 AI 產品搶手

美方不僅再祭出高關稅，也對車聯網關鍵元件與軟體發出禁令，以車聯網相關新政最讓業界慌了手腳，主因車聯網正是當下車廠積極發展方向，美方此次斷絕大陸元件與軟體，車廠積極找非陸供應鏈代替，台廠中，老牌IC設計廠凌陽（2401）的車用邊緣AI晶片成為搶手貨，商機強強滾。

凌陽耕耘車用產品線多年，運用自家IP推出具備支援蘋果、Google等主要作業系統的車用智慧座艙系統，加上擁有環景影像等功能的停車輔助系統、車用沉浸式音訊技術，都是車聯網關鍵晶片，並可協助客戶同時整合進一個主機以節省開發成本，隨著美方新政出爐，凌陽車用品更有如猛虎出閘。

凌陽在車用邊緣AI晶片也有重大突破，相關產品是未來助攻車聯網功能進化的要角，也將受惠美方「去中化」新政。凌陽邊緣AI晶片先前已陸續獲得日本、美國等地主要車廠採用，也打入大陸電動車市場供應鏈，如今更能發光發熱。

凌陽正積極強化下世代邊緣AI晶片布局，公司透露，正著手打造次世代C＋P架構的C5 AI晶片，規劃以12奈米打造，看好下半年ADAS、Cockpit（智慧座艙）等滲透力度持續成長。